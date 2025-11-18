São Gonçalo celebra o Mês da Consciência Negra em diversos equipamentos da cidade

A Prefeitura de São Gonçalo promove, nas próximas quarta e quinta-feira (19 e 20), vários eventos gratuitos em alusão ao mês da Consciência Negra 2025. A agenda é fruto da parceria entre a Secretaria de Turismo e Cultura e a Secretaria de Assistência Social, por meio da Coordenação de Promoção de Igualdade Racial, reforçando o compromisso do município com políticas públicas voltadas à valorização da população negra.

Com entrada gratuita, as atividades integram economia criativa, artes plásticas, roda de conversa, feira afroempreendedora, samba e espetáculo de dança, ocupando o território com memória, ancestralidade e potência preta. A proposta reafirma o protagonismo da população negra e o papel da cultura como instrumento de transformação social.

A programação tem início na quarta-feira (19), às 14h30, no Auditório Maestro Josias Freitas, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, com a roda de conversa “Herança Africana e Mulheres Negras na Economia Criativa”.

Participam do encontro Claudia Vitallino (ativista do movimento negro, historiadora e pesquisadora do Instituto Pretos Novos), Letícia Firmino (empreendedora social, CEO do projeto Mulheres da Parada e coordenadora do Karamba Brasil) e artistas convidados. Enquanto o diálogo acontece, trancistas da cidade demonstram, ao vivo, a força estética, criativa e simbólica das expressões afro-brasileiras. No mesmo espaço, ocorre também uma feira de empreendedoras negras, fortalecendo redes e oportunidades no território.

Ainda na quarta-feira, para fechar o dia, o público e os convidados caminharão em direção ao novo painel do projeto Cidade Ilustrada, Povo Preto de São Gonçalo, entre os bairros Estrela do Norte e São Miguel. A obra homenageia a cultura negra gonçalense por meio de padronagens africanas e retratos de personalidades pretas nascidas na cidade.

Na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra, o ritmo do samba domina a cidade com a Feijoada da Liga Carnavalesca de São Gonçalo, a partir das 12h, no Centro de Tradições Nordestinas. O evento reúne grandes nomes do samba-enredo e da música popular, entre eles: Pitty de Menezes (Imperatriz Leopoldinense), Nino do Milênio (Beija-Flor), Thiago Brito (Unidos da Ponte), Vem pro Meu Ritmo, Clécio Ramos e Juninho Cadência.

Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-da-liga-sg-dia-da-consciencia-negra-apresentacao-dos-sambas-para-2026/3199472 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível), fortalecendo a corrente solidária que movimenta a cultura gonçalense.

Encerrando as celebrações, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, às 20h, o espetáculo “Marrom – um espetáculo sobre amor, despedidas e resistência”, criação da bailarina e diretora Bia Barros. Inspirado na trajetória de Alcione, o espetáculo costura encontros e desencontros amorosos, guiado por uma trilha sonora que conduz a dramaturgia corporal.

A obra combina dança contemporânea, referências da cultura negra e periférica e um trabalho cênico que transforma o corpo dos intérpretes em um arquivo vivo de memórias, afetos e ancestralidades. Com figurinos em diferentes tons de marrom, cenografia minimalista e iluminação quente, o espetáculo celebra a força, a resistência e a estética preta.