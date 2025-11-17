Exposição Universo 3x4 será inaugurada nesta terça (18) no campus Niterói; entrada gratuita

Estudantes que estão cursando o 2º período de Comunicação Social e Publicidade e Propaganda, da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói, inauguram nesta terça-feira (18) a exposição Universo 3x4. O evento será na galeria de artes, que fica no bloco B, a partir das 19h.

A mostra tem como objetivo promover uma reflexão sobre as diferenças e semelhanças no ambiente acadêmico; uma busca por entender a diversidade, compreendendo que as pessoas são indivíduos únicos, e ao mesmo tempo diversos, inseridos num contexto social.

Organizada pelo professor Alexandre Nunes, a exposição contém fotografias feitas pelos alunos com pessoas que passam diariamente pelo campus (alunos, funcionários, familiares e etc.). "Podemos observar como a universidade é um ambiente diverso e plural. É uma comunidade dentro de uma cidade, cheia de tipos, formas e histórias", explica.

Alunos participantes: Agnes Aguiar, Ana Luiza dos Santos Silva, Beatriz de Pinna Nunes, Carollyna Oliveira Terra Pinto, Cauã Vargas Gomes, Clara Damasceno de Paula, Douglas Vieira de Oliveira Lima, Driely Anacleto, Entony Carlos Borges Ramos, Ezequiel dos Santos Jesus Júnior, Fátima da Silva Pereira, Fernanda Araujo, Filipa Oliveira Pereira, Gabriel Buarque Cavalcante Costa, Giulia Araujo da Silva Pinheiro, Giulya da Silva Bronn Nunes, Ivaba Sardo Calmon, Jennifer Alexandre Araujo, Jéssica Silva de Almeida Ferreira, João Victor Moraes Rodrigues, João Vitor Souza Oliveira Costa, Juliana Martins Bernardo, Kauã Mendes de Souza, Kauã Santos de Oliveira, Kauã Santos Trigueiro, Kauan da Silva Monteiro, Lara Xaviar, Larissa Rodrigues Rocha, Lorran Felix Almeida, Luiz Guilherme de Castro Vieira, Luiz Gustavo Ferreira, Marcos Paulo de Souza Pinto, Mariana Queiroz Silveira, Thaynná Schmeiske de Lima, Vitoria Eunice, Vitória Machado da Costa, Wellington Santos Silva.

Organização da exposição: Professor Alexandre Nunes

Coordenação do curso de Comunicação Social: Kátia Falcão