Niterói festeja Rodas Culturais com muita rima neste sábado (15)

Gratuito e acessível, o evento na Praça Irênio de Mattos Pereira vai marcar também os 12 anos da Roda do Engenho do Mato - Foto: Divulgação

Depois de levar oficinas e batalhas de rima pela cidade ao longo do ano, o projeto Rodas Culturais de Niterói chega ao fim da temporada com festa no Engenho do Mato, neste sábado (15), das 17h às 22h. Gratuito e acessível, o evento na Praça Irênio de Mattos Pereira vai marcar também os 12 anos da Roda do Engenho do Mato, um dos coletivos mais atuantes da cultura hip hop no município.

Ao fortalecer coletivos locais e o protagonismo jovem por meio da arte urbana, da literatura periférica e do hip hop, o projeto já promoveu seis rodas em diferentes regiões: Santa Bárbara, Maria Paula, Largo da Batalha, Cantareira, Santa Rosa (Conexão Favela e Arte) e São Francisco (Batalha da Marina).

O encerramento será uma imersão na cultura hip hop, unindo dança, grafite, música, poesia e consciência social. A programação inclui a oficina “Ritmo Flow Urbano”, com Yollo e Vitor Dance, entre 17h e 19h, abordando dança e DJ, com intérprete de Libras e adaptações para diferentes públicos. Também terá "Live Painting de Graffiti" (com Aila), transformando uma placa de concreto em arte viva e celebrando a história da Roda, além do Baile Hip Hop 220% (Wolf Crew), das 19h às 20h, com performances de b-boys e b-girls ao som de charme e rap nacional.

Com DJ Esquillow e Garcia, a Batalha do Engenho acontecerá das 20h às 22h, reunindo MCs convidados rimando sobre consciência negra, racismo ambiental e saberes tradicionais. A premiação será de R$ 500. Com sua mistura de rural e urbano, o Engenho do Mato foi escolhido como ponto final do projeto por representar o elo entre ancestralidade, juventude e natureza.

"Encerrar o projeto das Rodas no Engenho do Mato é uma forma de reconhecer a trajetória do movimento como protagonista da cultura urbana na cidade e como polo de transformação social. As rodas são parte da nossa identidade cultural. É importante para reforçar a ideia de que as políticas públicas e os projetos culturais devem nascer, se desenvolver e retornar às bases, aos territórios que dão sentido e vida a essas ações", completa Aline Pereira, articuladora da Roda do Engenho do Mato.

De outubro e novembro, o projeto promoveu uma série de cinedebates e caminhadas ecológicas, abordando temas como clima e economia solidária, com professores e ambientalistas. A iniciativa é uma realização do Campus Avançado e do Coletivo das Rodas Culturais de Niterói, com fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, e assessoria de produção da Realize Cultura. A última edição tem apoio da Biblioteca do Engenho do Mato, Rede Quimera, Feira do Engenho, Quilombo do Grotão e Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais da Reserva Extrativista de Itaipu e Lagoa de Itaipu. A festa tem classificação livre.

