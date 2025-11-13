Festival Viva Zumbi celebra o Dia da Consciência Negra com grandes nomes da música no Caminho Niemeyer

É a 16ª edição da maior celebração da cultura negra do estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Festival Viva Zumbi, maior celebração da cultura negra do estado do Rio de Janeiro, acontece no próximo dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a partir das 10h, no Caminho Niemeyer, em Niterói. Com entrada gratuita, o evento celebra a ancestralidade, resistência e protagonismo do povo negro por meio de música, arte, debates e gastronomia.

Realizado pelo Instituto Casa da Utopia, em parceria com entidades e movimentos sociais, e com o apoio da Prefeitura de Niterói, o Viva Zumbi chega à sua 16ª edição consolidado como um dos maiores encontros de valorização da cultura afro-brasileira no país.

O palco do Caminho Niemeyer receberá uma programação vibrante. Entre os destaques estão Jorge Aragão, que em 2026 irá reduzir a quantidade de shows, e BK, que retorna ao festival após o sucesso de sua apresentação em 2023. Também sobem ao palco Filhos de Gandhi, Roda do Candongueiro, Negamanda, Baile das Antigas, Fanfarra e o Caxambu Joaquim Ramos de Porciúncula.

A trilha sonora ficará a cargo do DJ residente, responsável por animar os intervalos entre os shows. Uma das novidades desta edição é a Tenda dos Movimentos Sociais, espaço de encontro das culturas periféricas que contará com o pocket show do rapper 2zDinizz. O público também poderá participar de rodas de capoeira, feiras temáticas, debates e da tradicional feijoada do Viva Zumbi.

“O Viva Zumbi é um espaço de celebração e afirmação da nossa identidade. É onde nos reconhecemos, nos fortalecemos e compartilhamos o orgulho de ser quem somos. A cultura negra é resistência, é beleza, é força viva. É sobre existir e celebrar”, afirma Valda Neves, coordenadora executiva do festival.

Idealizado pela deputada estadual Verônica Lima (PT), autora da Lei 3.110/2014, que instituiu a Semana Municipal da Cultura Negra em Niterói, o festival tornou-se referência na agenda cultural do estado e integra as comemorações da Semana da Consciência Negra, realizada de 14 a 20 de novembro.

“O Viva Zumbi é um ato político e cultural que reafirma o legado de Zumbi dos Palmares e valoriza o protagonismo negro. É uma festa que une música, arte e reflexão, mostrando que o futuro só é possível se reconhecermos e celebrarmos a nossa ancestralidade”, destaca Verônica Lima, idealizadora do evento.

Com o tema “O Futuro é Ancestral”, a edição de 2025 propõe um mergulho na memória e na força das raízes afro-brasileiras.

“Celebrar o Viva Zumbi é reconhecer os que vieram antes de nós e abrir caminhos para os que virão. A cultura negra é base da nossa história e da nossa arte”, afirma Walkíria Nictheroy, coordenadora do evento.

A entrada é gratuita, e o público é convidado a contribuir com 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.

É a 16ª edição da maior celebração da cultura negra do estado do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Evento: Viva Zumbi 2025 - “O Futuro é Ancestral”

Local: Caminho Niemeyer – Niterói

Data: 20 de novembro (quarta-feira)

Horário: a partir das 10h

Entrada gratuita – contribuição: 1kg de alimento não perecível