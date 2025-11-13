Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2987 | Euro R$ 6,1428
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Teatro Municipal de São Gonçalo será palco do encerramento da Semana da Umbanda

Espetáculo gratuito dedicado à diversidade religiosa acontece nesta sexta-feira (14)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de novembro de 2025 - 08:27
Com uma programação especial, o evento contará com a Escola de Dança Studio Noor Farag, com um espetáculo que transita pelos ritmos africanos
Com uma programação especial, o evento contará com a Escola de Dança Studio Noor Farag, com um espetáculo que transita pelos ritmos africanos -

Em uma parceria entre a Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo e a Comissão da Semana da Umbanda 2025, o Teatro Municipal George Savalla Gomes será palco de um espetáculo inesquecível na próxima sexta-feira (14), às 19h, para o encerramento da Semana da Umbanda, dedicada à valorização da cultura afro-brasileira e à diversidade religiosa.

Com uma programação especial, o evento contará com a Escola de Dança Studio Noor Farag, com um espetáculo que transita pelos ritmos africanos, incorporando-os à dança do ventre e à dança cigana, revelando a beleza do encontro entre culturas e tradições.

Leia também: 

Programa Detran em Movimento será lançado em Rio Bonito, nesta quinta-feira (13/11)

Obras do 1º Batalhão de São Gonçalo entram na fase final com entrega prevista para 5 de dezembro

Haverá também apresentação especial da canção “Abre Caminhos”, inspirada na Umbanda e presente no novo álbum Abraçar o Caos, do cantor Romulo Narducci, e da Escola de Atabaques Valdir Urubatan, com um encerramento vibrante com a força e a emoção dos ritmos sagrados da Umbanda, celebrando a alegria, a fé e as raízes afro-brasileiras que sustentam essa tradição.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 14 de novembro de 2025

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo

Tags:

Escola de Dança Studio Noor Farag São Gonçalo Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo Semana da Umbanda teatro municipal de são gonçalo

Matérias Relacionadas