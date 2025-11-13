Caravana da Coca-Cola levará a magia do Natal a São Gonçalo e Niterói; Veja datas e horários

A Caravana de Natal da Coca-Cola sairá do São Gonçalo Shopping no dia 10 de dezembro - Foto: Divulgação

A festividade natalina da Caravana de Natal da Coca-Cola é esperado, há alguns anos, com empolgação por gonçalenses de todas as idades. Com a chegada de mais um fim de ano, o evento já tem data para desembarcar em São Gonçalo: dia 10 de dezembro.

A frota de caminhões iluminados percorrerá um longo trajeto, que deve passar por diferentes bairros da cidade, saindo do Shopping São Gonçalo, no bairro Boa Vista, a partir das 19h.

Em Niterói, a Caravana também promete levar muita emoção, brilho e espírito natalino pelas ruas da cidade no dia 19 de dezembro, a partir das 19h. O tradicional desfile, que encanta famílias há mais de duas décadas, conta com caminhões iluminados, músicas natalinas, personagens temáticos e o icônico Papai Noel.

A caravana é um evento gratuito que promete ser um momento mágico para toda a família. A iniciativa percorre diversas regiões do Brasil, levando uma mensagem de união, esperança e alegria.