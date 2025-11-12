Natal no Plaza Niterói: Renas, orquestra e magia preparam a chegada do Papai Noel, neste domingo (16)

O clima de Natal chega ao Plaza Niterói neste domingo (16), a partir das 15h, com a tradicional chegada do Papai Noel e a inauguração da decoração natalina do shopping. Este ano, o tema “Fazenda do Plaza” promete encantar visitantes de todas as idades com uma ambientação lúdica, carrossel de renas, árvore de Natal de 10 metros de altura e muitos detalhes que remetem à magia do campo e da época mais esperada do ano.

O evento de inauguração do Natal será marcado por uma encantadora Parada Natalina, organizada pela Animasom, com personagens temáticos e apresentação especial da Orquestra Wine 7 com Laise Reis. Durante a programação, o público poderá aproveitar pipoca e algodão doce gratuitos, distribuídos em carrinhos espalhados pelo shopping, além de uma ativação especial da Popeyes.

As festividades acontecerão pelos corredores do shopping, culminando em um grande encontro na Praça Central, onde o Papai Noel fará uma aparição mágica e cheia de encanto, a partir das 17h. Distribuição de balões, bastões de LED deixarão a festa ainda mais mágica. Para encerrar o momento, o bom velhinho participará de um último desfile pelos corredores, antes de seguir para o seu trono na Decoração de Natal, onde estará disponível para fotos e encontros com o público.

“Neste ano, apostamos em uma decoração assinada pela renomada Cecilia Dale, responsável por decorações incríveis nos melhores shoppings do país. O tema Fazenda do Plaza chega com uma proposta encantadora e cheia de detalhes que prometem divertir toda a família. Vale a pena visitar a decoração mais mágica de Niterói e aproveitar todas as atrações”, afirma Rayan Raison, gerente de marketing do Plaza Niterói.

A decoração principal, localizada na Praça Central no Piso L1, traz um carrossel temático das renas (a partir de R$ 15 e com descontos exclusivos para Cliente Estrelas – categoria 1 – 10%, categoria 2- 15% e categoria 3 – 20%), renas de brinquedo gratuitas e a tradicional árvore de Natal de 10 metros de altura. A tradicional sorveteria artesanal carioca Calebito também marca presença na Decoração de Natal com um charmoso ponto de venda exclusivo, trazendo sabores especiais inspirados no Natal, criados especialmente para o Natal do Plaza.

Além das atrações internas, o Plaza Niterói também ganhará uma iluminação externa especial a partir do dia 20 de Novembro, com milhares de lâmpadas de LED e estrelas luminosas, nas fachadas das ruas XV de Novembro e Visconde do Rio Branco.

A decoração de Natal do Plaza Niterói deste ano conta com o patrocínio das marcas: La Salle, O Boticário e Tele Rio.

Fotos com Papai Noel

O Papai Noel atenderá o público para fotos profissionais de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. As fotos serão feitas por ordem de chegada e as crianças devem estar acompanhadas dos responsáveis. É possível tirar fotos gratuitas pelo celular ou adquirir fotos profissionais com kits impressos a partir de R$35.

Clientes do App Plaza também terão descontos especiais. Clientes da categoria 3 estrelas ganham 30%, categoria 2 estrelas ganham 20% e categoria 1 estrela ganha 10% de desconto no calendário temático de Natal.

Serviço:

Chegada do Papai Noel – Plaza Niterói

- Local: Plaza Niterói – Rua XV de Novembro, 8, Centro – Niterói – RJ – Piso L1

- Data: Domingo, 16 de novembro

- Horário: A partir das 15 horas – chegada do Papai Noel às 17h

Decoração de Natal “Fazenda do Plaza” – Plaza Niterói

- Local: Plaza Niterói – Rua XV de Novembro, 8, Centro – Niterói – RJ – Piso L1

- Data: De 15 de novembro à 26 de dezembro

- Horário: Funcionamento do shopping