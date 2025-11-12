Faltam 10 dias para o início do Natal Brasilidade 2025 em Maricá

No sábado, dia 22 de novembro, serão inauguradas as iluminações das praças, com decorações temáticas, cores e símbolos de Natal - Foto: Divulgação

No sábado, dia 22 de novembro, serão inauguradas as iluminações das praças, com decorações temáticas, cores e símbolos de Natal - Foto: Divulgação

Faltam apenas dez dias para o início do Natal Brasilidade 2025, uma das maiores celebrações natalinas do estado do Rio de Janeiro. No sábado, dia 22 de novembro, serão inauguradas as iluminações das praças, com decorações temáticas, cores e símbolos de Natal. Também haverá experiências imersivas e atrações culturais que unem o encanto natalino à riqueza da identidade brasileira. Já às 20h, o público poderá ver o primeiro grande desfile do Natal Brasilidade em Maricá.

Seis grandes polos concentrarão as principais ativações e experiências do evento, cada um com uma proposta temática especial. O Parque Nanci será o palco do universo Águas Milagrosas, com pista de patinação e áreas interativas de diversão. Na Orla de Araçatiba, o destaque será o artesanato e os saberes tradicionais, em homenagem à criatividade dos artesãos locais e ao legado cultural herdado dos povos indígenas, além de abrigar os desfiles natalinos. Já a Praça do Boqueirão ganha uma cenografia inspirada na flora e na fauna da região. Itaipuaçu receberá a Floresta Encantada, cenário mágico onde estará a Casa do Bom Velhinho. Em Camburi e Flamengo, espaços dedicados ao Natal receberão atrações e atividades para toda a família. Ponta Negra ganha decoração especial com luzes que refletem no mar e espaços instagramáveis, tornando-se um ponto de encontro e encantamento para moradores e visitantes.

Grande Parada de Natal

Entre os destaques desta edição estão a Grande Parada de Natal, com alegorias, figurinos e performances inspiradas na cultura nacional, e o presépio artístico de Araçatiba, ambos concebidos por Milton Cunha, diretor artístico do projeto.

“O ‘Natal Brasilidade’ nasce para celebrar a beleza do nosso povo, da nossa cultura e das nossas raízes. Maricá é hoje o palco de uma verdadeira revolução estética e afetiva, onde o Natal ganha cores, ritmos e narrativas tipicamente brasileiras. A Parada Iluminada celebra a utopia de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Este projeto mostra que é possível inovar sem perder a essência, transformando o Natal em uma experiência sensorial, educativa e emocionante, que valoriza a arte, os talentos locais e o orgulho de ser brasileiro. Mais do que uma decoração, é um convite para o Brasil olhar para Maricá como um novo polo criativo e turístico”, afirma Milton Cunha.

Sob a coordenação geral de Antônio Grassi, presidente da MARÉ (Maricá, Arte, Roteiro e Experiências), o ‘Natal Brasilidade’ convida o público a viver uma experiência sensorial e estética que traduz o espírito natalino em cores tropicais, ritmos populares e símbolos da diversidade cultural brasileira. Cada cenário e instalação cênica celebram a alegria, a fé e a união, sentimentos que formam a essência de um Natal com alma brasileira.

“Pensar o Natal como um grande evento é reconhecer nele uma oportunidade de transformação para a cidade. A festa natalina não apenas celebra o espírito de união e alegria, mas também movimenta a economia local, gera empregos e atrai visitantes. Ao promover um Natal vivo, com identidade própria, Maricá se projeta no cenário nacional e, em alguns momentos, até internacional, reafirmando o quanto as atividades culturais e turísticas podem trazer um retorno imensurável para a população e para a imagem da cidade. Mais do que uma data festiva, o Natal celebra o nascimento da fé, da luz e da esperança, valores que transcendem religiões e inspiram novos começos, união e solidariedade entre todos”, afirma Antônio Grassi.

Os desfiles acontecem de 22 de novembro a 28 de dezembro, sempre de quinta-feira a domingo, das 20h às 21h, na Orla de Araçatiba, além de apresentações em diferentes bairros. As atrações e brinquedos funcionam até 6 de janeiro, também de quinta a domingo, das 14h às 20h. Como ação especial de inclusão, todas as quintas-feiras, das 9h às 12h, os brinquedos serão de uso exclusivo das crianças das escolas municipais de Maricá.

Serviço:

Desfiles: de 22/11 a 28/12, das 20h às 21h

Brinquedos: de 22/11 a 04/01 (quintas, sextas, sábados e domingos, das 14h às 22h)* – com agendamento via QRCode

Atrações: de 22/11 a 06/01 (quintas, sextas, sábados e domingos, das 14h às 22h)* – com agendamento via QRCode

*Ação especial brinquedos: todas as quintas-feiras, das 09h às 12h, os brinquedos serão de uso exclusivo para as crianças das escolas municipais de Maricá.