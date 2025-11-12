São Gonçalo recebe Natal Sesc RJ com programação gratuita; Confira!

A programação, toda gratuita, conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista - Foto: Divulgação - Erbs Jr.

A programação, toda gratuita, conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista - Foto: Divulgação - Erbs Jr.

O Sesc RJ levará a magia natalina para 44 localidades do estado. O projeto, cujo tema este ano é “Vem viver + encontros”, promete transformar espaços públicos em cenários iluminados e repletos de atividades gratuitas para toda a família. A programação inclui árvores natalinas, instagramáveis, visitas do Papai Noel, apresentações musicais, fanfarras e cortejos, reforçando o espírito de união e congraçamento que marca o período.

A abertura oficial aconteceu nesta terça-feira, dia 11 de novembro, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, com o acendimento da árvore de Natal de 30 metros que está sendo montada no entorno do lago. Também haverá projeção mapeada na fachada e o espetáculo “Concerto de Natal”, com solistas do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro da Ópera do Meio-Dia (veja o serviço completo abaixo).

“O Natal é uma época em que os sentimentos de união e fraternidade se renovam. O Sesc RJ celebra esse momento promovendo atividades que estimulam o convívio, a partilha e o espírito solidário, espalhando alegria por todo o estado”, destaca Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ e do Sesc RJ.

"O Natal do Sesc, vem, por mais um ano, celebrar a magia desta época tão importante para todos os petropolitanos. A programação cultural rica e diversificada atrai visitantes de vários municípios, o que fortalece toda a cadeia econômica da nossa cidade, com destaque para o turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Agradeço ao Sesc por mais um Natal, que com certeza, será inesquecível!", afirma Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis.

Após a abertura, a programação se estenderá até o início de janeiro, com atividades em municípios das regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde, Norte, Noroeste e Sul Fluminense. A programação, toda gratuita, conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista. A agenda completa, com as datas e atividades em cada localidade, será divulgada em breve em www.natalsesc.com.br.

SERVIÇO

Natal Sesc RJ 2025

Abertura Oficial: 11 de novembro de 2025

Local: Centro Cultural Sesc Quitandinha – Av. Joaquim Rolla 2, Quitandinha – Petrópolis/RJ

Programação:

19h30 – Acendimento da árvore e projeção mapeada na fachada

20h – "Concerto de Natal" com solistas do Coro do TMRJ da Ópera do Meio-Dia.

Ingressos: Retirada na Bilheteria do Centro Cultural Sesc Quitandinha. Retirada de 04 ingressos por CPF. Sujeito a lotação.

Grátis

Classificação livre

LOCALIDADES

Angra dos Reis (Mambucaba e Japuíba)

Areal

Barra de São João

Barra do Piraí

Bom Jesus de Itabapoana

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Cantagalo

Conceição de Jacareí

Conceição de Macabu

Conservatória

Grussaí

Ipiabas

Italva

Itaperuna

Macaé

Magé

Mangaratiba

Mendes

Miguel Pereira

Miracema

Nilópolis

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paracambi

Paraty

Paty do Alferes

Penedo

Petrópolis

Pinheiral

Piraí

Porciúncula

Rio das Ostras

São Fidelis

São Gonçalo

São João de Meriti

Tanguá

Teresópolis

Três Rios

Valença

Vassouras