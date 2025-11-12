São Gonçalo recebe Natal Sesc RJ com programação gratuita; Confira!
Sesc RJ levará a magia do Natal para 44 localidades do estado
O Sesc RJ levará a magia natalina para 44 localidades do estado. O projeto, cujo tema este ano é “Vem viver + encontros”, promete transformar espaços públicos em cenários iluminados e repletos de atividades gratuitas para toda a família. A programação inclui árvores natalinas, instagramáveis, visitas do Papai Noel, apresentações musicais, fanfarras e cortejos, reforçando o espírito de união e congraçamento que marca o período.
A abertura oficial aconteceu nesta terça-feira, dia 11 de novembro, no Centro Cultural Sesc Quitandinha, em Petrópolis, com o acendimento da árvore de Natal de 30 metros que está sendo montada no entorno do lago. Também haverá projeção mapeada na fachada e o espetáculo “Concerto de Natal”, com solistas do Coro do Theatro Municipal do Rio de Janeiro da Ópera do Meio-Dia (veja o serviço completo abaixo).
Leia também:
Polícia Civil intercepta arsenal que ia para o Complexo do Alemão
Colisão deixa dois feridos na Ponte Rio-Niterói
“O Natal é uma época em que os sentimentos de união e fraternidade se renovam. O Sesc RJ celebra esse momento promovendo atividades que estimulam o convívio, a partilha e o espírito solidário, espalhando alegria por todo o estado”, destaca Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ e do Sesc RJ.
"O Natal do Sesc, vem, por mais um ano, celebrar a magia desta época tão importante para todos os petropolitanos. A programação cultural rica e diversificada atrai visitantes de vários municípios, o que fortalece toda a cadeia econômica da nossa cidade, com destaque para o turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Agradeço ao Sesc por mais um Natal, que com certeza, será inesquecível!", afirma Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio Petrópolis.
Após a abertura, a programação se estenderá até o início de janeiro, com atividades em municípios das regiões Metropolitana, Serrana, Costa Verde, Norte, Noroeste e Sul Fluminense. A programação, toda gratuita, conta com o apoio das prefeituras municipais e dos sindicatos do comércio varejista. A agenda completa, com as datas e atividades em cada localidade, será divulgada em breve em www.natalsesc.com.br.
SERVIÇO
Natal Sesc RJ 2025
Abertura Oficial: 11 de novembro de 2025
Local: Centro Cultural Sesc Quitandinha – Av. Joaquim Rolla 2, Quitandinha – Petrópolis/RJ
Programação:
19h30 – Acendimento da árvore e projeção mapeada na fachada
20h – "Concerto de Natal" com solistas do Coro do TMRJ da Ópera do Meio-Dia.
Ingressos: Retirada na Bilheteria do Centro Cultural Sesc Quitandinha. Retirada de 04 ingressos por CPF. Sujeito a lotação.
Grátis
Classificação livre
LOCALIDADES
Angra dos Reis (Mambucaba e Japuíba)
Areal
Barra de São João
Barra do Piraí
Bom Jesus de Itabapoana
Cabo Frio
Campos dos Goytacazes
Cardoso Moreira
Casimiro de Abreu
Cantagalo
Conceição de Jacareí
Conceição de Macabu
Conservatória
Grussaí
Ipiabas
Italva
Itaperuna
Macaé
Magé
Mangaratiba
Mendes
Miguel Pereira
Miracema
Nilópolis
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Paraty
Paty do Alferes
Penedo
Petrópolis
Pinheiral
Piraí
Porciúncula
Rio das Ostras
São Fidelis
São Gonçalo
São João de Meriti
Tanguá
Teresópolis
Três Rios
Valença
Vassouras