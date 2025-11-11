Arte popular fluminense ganha destaque em exposição na Uerj

A Galeria Cândido Portinari, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), recebe até o dia 14 de novembro de 2025 a exposição “Expressões da arte popular fluminense”, uma celebração da diversidade e da força criativa de artistas do estado. O evento marca também o lançamento do catálogo da mostra, às 17h, no campus Maracanã.

Leia também:

Prepare o coração! Papai Noel desembarca no São Gonçalo Shopping neste sábado (15)

Obras no Parque RJ São Gonçalo caminham para a reta final



Com curadoria de Ricardo Gomes Lima e Jorge Mendes, a exposição reúne 17 nomes da arte popular do Rio de Janeiro, entre artistas consagrados e novos talentos, vindos de diferentes regiões, do interior fluminense às periferias da capital. Estão presentes obras de Adelson, Ademilson Felipe, Dan, Da Penha, Dona Coca das Conchas, Elpídio Maradona, Gabriel dos Santos, Geidson de Oliveira, Getúlio Damado, Hernandes da Silva, Jorginho Brito, Lena Abayomi, Luciana Ribeiro, Marcelo Conceição, Marisa Silva, Nego e Renatinho.

Para o curador Ricardo Gomes Lima, que se despede da universidade após 31 anos de trabalho como professor, a mostra tem um significado especial:

“A pró-reitora de Extensão e Cultura, professora Ana Santiago, me convidou para desenvolver uma exposição como forma de encerramento da minha trajetória na Uerj.

Eu quis fazer isso homenageando a arte popular fluminense, que considero pulsante, contemporânea e muitas vezes invisibilizada”, afirma.

Arte popular contemporânea e diversa

Segundo Ricardo, a ideia da mostra é evidenciar que a arte popular do estado do Rio não se resume ao passado ou a regiões distantes. “Temos artistas incríveis atuando hoje, aqui, no nosso território. São pessoas que vivem nas periferias, no interior, e que produzem uma arte vigorosa, profundamente ligada ao cotidiano e à identidade fluminense”, explica.

Entre os destaques está o trabalho de Ademilson Felipe, artista de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Ex-trabalhador rural e ajudante de pedreiro, ele começou a pintar com restos de tinta usados em obras e hoje exibe seus quadros pela primeira vez. Outro exemplo é a Casa da Flor, construída por Gabriel Joaquim dos Santos, já falecido, feita com materiais reaproveitados, lâmpadas queimadas, pratos quebrados, as pontas de garrafas, que se transformaram em flores e mosaicos. Já em Manguinhos, no litoral norte, Dona Coca das Conchas revestiu sua casa com milhares de conchas do mar, criando murais e painéis que encantam pela delicadeza.

O caricaturista Dan, morador da comunidade Coronel Leôncio, em Niterói, também participa da mostra. Considerado por Lima um dos maiores caricaturistas do país, ele representa a potência criativa das periferias urbanas.

A exposição reúne 17 nomes da arte popular do Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Celebração e registro

A exposição acontece em um espaço emblemático: a Galeria Cândido Portinari, que completou 40 anos em 2024 e é referência no circuito de arte fluminense. O lançamento do catálogo, nesta sexta-feira (14), encerra o ciclo da mostra e registra o trabalho dos 17 artistas participantes.

“Essa exposição é uma maneira de mostrar que a arte popular está viva, presente e contemporânea. É um retrato da nossa cultura em movimento”, resume Lima.

Serviço Exposição:

Expressões da arte popular fluminense Lançamento do catálogo:

Data: 14 de novembro de 2025, às 17h

Local: Galeria Cândido Portinari – Campus Maracanã da Uerj Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã, Rio de Janeiro Entrada gratuita