Niterói festeja aniversário de 452 anos com Zeca Pagodinho como grande atração

Novembro é o mês em que Niterói comemora 452 anos e a Prefeitura preparou uma série de atrações especiais para celebrar. No dia 22 (sábado), data do aniversário da cidade, a festa vai ser em ritmo de samba. A partir das 20h, o cantor e compositor Zeca Pagodinho sobe ao palco montado na Praia de Icaraí para uma apresentação gratuita, que faz parte da turnê que celebra seus 40 anos de carreira.

O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância de Niterói no cenário nacional e fez um convite para todos comemorarem o aniversário da cidade.

“Niterói é uma das cidades mais antigas do Brasil, com uma presença destacada na formação do nosso país e do Estado do Rio. Sobreviveu à fusão autoritária há 50 anos, se reinventou e hoje é a capital da qualidade de vida e da boa gestão, com mais segurança que as demais cidades da Região Metropolitana. É importante celebrar essa data tão especial em que Niterói completa 452 anos. Todos estão convidados”, afirmou Rodrigo Neves.

Quem for ao show de Zeca Pagodinho vai embarcar em uma viagem musical por sucessos que marcaram a trajetória do artista. O repertório inclui “Camarão que dorme a onda leva”, “Verdade”, “Vai vadiar”, “Judia de mim”, “Maneiras”, “Coração em desalinho”, “Seu balancê”, “Mutirão do amor”, “Ogum”, “Lama nas ruas” e “Deixa a vida me levar”, entre outras canções.

A festa começa às 17h. A abertura do evento fica a cargo de Inácio Rios, filho do cantor e compositor Zé Katimba, um dos fundadores da Imperatriz Leopoldinense, tradicional agremiação do carnaval carioca. No palco, Inácio vai promover uma grande roda de samba com os convidados Mingo Silva, Alexandre Marmita, Andrea Beat, Chico Alves, Adriana Dutra, Pedro Ivo, Daniel Scisinio e Bruno Barreto. Antes e depois dos shows, a DJ Cris Panttoja comanda o som.