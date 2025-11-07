Nei Lopes é atração em roda de samba grátis no Mês da Consciência Negra

O compositor, cantor e escritor Nei Lopes será a atração do projeto Tocando Meu Candongueiro, neste domingo (9), às 13h, na casa de samba de Niterói, com entrada franca.

“No Mês da Consciência Negra, Nei Lopes é o grande homenageado do nosso projeto. Teremos samba e tarde de autógrafos dos livros desse grande artista”, conta o diretor artístico do Candongueiro, Ivan Mendes.

A retirada dos ingressos grátis para a roda de samba pode ser feita através da plataforma Sympla. O Candongueiro fica na Rodovia Prefeito João Sampaio, 1154 (antiga Estrada Velha de Maricá), Rio do Ouro, em Niterói (97284-1830).

Com três edições realizadas neste ano e sempre de portas abertas, o Tocando Meu Candongueiro: Salvaguarda do Samba do Estado do Rio de Janeiro tem fomento do Governo Federal e do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. O projeto é uma realização do Campus Avançado e do Candongueiro, com assessoria de produção da Realize Cultura.

