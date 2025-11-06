Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Peça infantil “Um Lugar Logo Ali” questiona ritmo acelerado da vida moderna no Teatro da UFF, em Niterói

Espetáculo da Cia Móvel de Teatro também propõe reflexão sobre sustentabilidade e acontece às 16h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de novembro de 2025 - 11:58
Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

O espetáculo "Um Lugar Logo Ali", da Cia Móvel de Teatro, chega ao Teatro da UFF, em Niterói, nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, às 16h, convidando o público a refletir sobre os excessos do mundo contemporâneo, a busca incessante por produtividade e seus impactos nas relações humanas e no meio ambiente. A montagem tem direção de Cátia Costa e dramaturgia de Helena Hamam, e combina teatro, dança e circo para criar uma narrativa sensível, divertida e visualmente poética. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser comprados através deste link: https://ingressosuff.com.br/

A trama se passa em Eficiência City, uma cidade acelerada e compulsoriamente feliz, onde tudo gira em torno do progresso e da meritocracia imposta pela onipresente Marytocracia, uma figura que nunca aparece, mas controla todos os aspectos da vida. Nesse cenário vivem Hábito e Rotina, funcionários exemplares que têm sua rotina transformada pela chegada de Contemplação, um viajante de outro tempo que desafia o modo de vida da cidade e propõe um novo olhar sobre o mundo.

A montagem tem direção de Cátia Costa e dramaturgia de Helena Hamam |  Foto: Divulgação

Segundo a autora Helena Hamam, a peça dialoga com o universo das distopias e dos manuais de autoajuda para criar uma fábula atual e acessível: “Eficiência City representa a forma como a lógica da produtividade se infiltra em todos os aspectos da vida moderna. A chegada de Contemplação simboliza o resgate da humanidade e da relação com a natureza”, explica.

O espetáculo conta com intérprete de Libras em cena, reforçando o compromisso com a acessibilidade. O figurino, assinado por Erika Schwarz, é composto inteiramente por materiais reaproveitados, como tecidos de brechó e roupas descartadas. O cenário, criado por Bianca Bühring e Asa Produções Artísticas, segue a mesma linha sustentável. A trilha sonora original, composta por Aline Peixoto, conduz a narrativa e embala os movimentos do elenco formado por Daniel Leuback, Helena Hamam, Kai Lopes e Raphael Pompeu.

Para a diretora Cátia Costa, indicada ao Prêmio Shell de Melhor Direção por Um pássaro não é uma pedra, a proposta de Um Lugar Logo Ali é promover o reencontro com a sensibilidade. “Vivemos num mundo em que o progresso nos torna máquinas. É preciso voltar a sentir o cheiro das flores e se emocionar com o pôr do sol”, propõe.

A montagem dialoga com temas urgentes da atualidade, como saúde mental, sustentabilidade e diversidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024), cerca de 60% dos trabalhadores urbanos relatam sintomas de estresse e ansiedade ligados ao excesso de produtividade. Já dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2023) indicam que o consumo global de plásticos e resíduos têxteis aumentou 40% na última década, dados que reforçam a relevância da discussão proposta pela peça.

Serviço:

Espetáculo: Um Lugar Logo Ali

Companhia: Cia Móvel de Teatro

Direção: Cátia Costa

Dramaturgia: Helena Hamam

Datas: 15 e 16 de novembro

Horário: 16h

Local: Teatro da UFF – Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói (RJ)

Ingressos: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Classificação: Livre

Gênero: Teatro, dança e circo

Ficha Técnica

Idealização: Cia Móvel de Teatro

Elenco: Daniel Leuback, Helena Hamam, Kai Lopes e Raphael Pompeu

Stand-in: Alex Sandro Lins

Dramaturgia: Helena Hamam

Direção: Cátia Costa

Preparação Circense: Palu Felipe

Direção Musical e Trilha Original: Aline Peixoto

Operação de som: Douglas Xavier

Iluminação cênica e operação de luz: Raphael Grampola

Figurino: Erika Schwarz

Assistente de Figurino: Leo Thesolin

Cenário: Bianca Bühring e Asa Produções Artísticas

Caracterização cênica: Erika Schwarz

Direção de Produção: Raphael Pompeu

Produção Executiva: Fernanda Guerreiro

Assistente de Produção: Daniel Scarcello

Fotografia: Renato Mangolin

Designer: Douglas Daudt

