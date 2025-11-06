Peça infantil “Um Lugar Logo Ali” questiona ritmo acelerado da vida moderna no Teatro da UFF, em Niterói

O espetáculo "Um Lugar Logo Ali", da Cia Móvel de Teatro, chega ao Teatro da UFF, em Niterói, nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, às 16h, convidando o público a refletir sobre os excessos do mundo contemporâneo, a busca incessante por produtividade e seus impactos nas relações humanas e no meio ambiente. A montagem tem direção de Cátia Costa e dramaturgia de Helena Hamam, e combina teatro, dança e circo para criar uma narrativa sensível, divertida e visualmente poética. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser comprados através deste link: https://ingressosuff.com.br/

A trama se passa em Eficiência City, uma cidade acelerada e compulsoriamente feliz, onde tudo gira em torno do progresso e da meritocracia imposta pela onipresente Marytocracia, uma figura que nunca aparece, mas controla todos os aspectos da vida. Nesse cenário vivem Hábito e Rotina, funcionários exemplares que têm sua rotina transformada pela chegada de Contemplação, um viajante de outro tempo que desafia o modo de vida da cidade e propõe um novo olhar sobre o mundo.

A montagem tem direção de Cátia Costa e dramaturgia de Helena Hamam | Foto: Divulgação

Segundo a autora Helena Hamam, a peça dialoga com o universo das distopias e dos manuais de autoajuda para criar uma fábula atual e acessível: “Eficiência City representa a forma como a lógica da produtividade se infiltra em todos os aspectos da vida moderna. A chegada de Contemplação simboliza o resgate da humanidade e da relação com a natureza”, explica.

O espetáculo conta com intérprete de Libras em cena, reforçando o compromisso com a acessibilidade. O figurino, assinado por Erika Schwarz, é composto inteiramente por materiais reaproveitados, como tecidos de brechó e roupas descartadas. O cenário, criado por Bianca Bühring e Asa Produções Artísticas, segue a mesma linha sustentável. A trilha sonora original, composta por Aline Peixoto, conduz a narrativa e embala os movimentos do elenco formado por Daniel Leuback, Helena Hamam, Kai Lopes e Raphael Pompeu.

Para a diretora Cátia Costa, indicada ao Prêmio Shell de Melhor Direção por Um pássaro não é uma pedra, a proposta de Um Lugar Logo Ali é promover o reencontro com a sensibilidade. “Vivemos num mundo em que o progresso nos torna máquinas. É preciso voltar a sentir o cheiro das flores e se emocionar com o pôr do sol”, propõe.

A montagem dialoga com temas urgentes da atualidade, como saúde mental, sustentabilidade e diversidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024), cerca de 60% dos trabalhadores urbanos relatam sintomas de estresse e ansiedade ligados ao excesso de produtividade. Já dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2023) indicam que o consumo global de plásticos e resíduos têxteis aumentou 40% na última década, dados que reforçam a relevância da discussão proposta pela peça.

Serviço:

Espetáculo: Um Lugar Logo Ali

Companhia: Cia Móvel de Teatro

Direção: Cátia Costa

Dramaturgia: Helena Hamam

Datas: 15 e 16 de novembro

Horário: 16h

Local: Teatro da UFF – Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói (RJ)

Ingressos: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Classificação: Livre

Gênero: Teatro, dança e circo

Ficha Técnica

Idealização: Cia Móvel de Teatro

Elenco: Daniel Leuback, Helena Hamam, Kai Lopes e Raphael Pompeu

Stand-in: Alex Sandro Lins

Dramaturgia: Helena Hamam

Direção: Cátia Costa

Preparação Circense: Palu Felipe

Direção Musical e Trilha Original: Aline Peixoto

Operação de som: Douglas Xavier

Iluminação cênica e operação de luz: Raphael Grampola

Figurino: Erika Schwarz

Assistente de Figurino: Leo Thesolin

Cenário: Bianca Bühring e Asa Produções Artísticas

Caracterização cênica: Erika Schwarz

Direção de Produção: Raphael Pompeu

Produção Executiva: Fernanda Guerreiro

Assistente de Produção: Daniel Scarcello

Fotografia: Renato Mangolin

Designer: Douglas Daudt