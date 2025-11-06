Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Música inédita de Erasmo Carlos será apresentada ao público em festival de Niterói

A música, composta pelo Tremendão e Marcos Sabino, será revelada no Festival Marazul, que acontece neste fim de semana em Piratininga; O evento é gratuito

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de novembro de 2025 - 09:21
Erasmo Carlos e Marcos Sabino fizeram juntos a canção em 2007
No próximo fim de semana, uma música inédita feita por Erasmo Carlos (1941-2022) será revelada ao público no Festival Marazul na Praça Luiz Gomes da Silva, em Piratininga, Niterói. O evento é gratuito. 

Feita em 2007 junto com seu amigo, o também cantor Marcos Sabino [que é o curador do festival], a canção será apresentada durante a quarta edição do evento, que será dedicado a Lô Borges, o primeiro artista a se apresentar na estreia do Marazul, em 2022.

Nesta edição, o público poderá assistir a shows de Beto Guedes, que sobe ao palco uma semana após a morte do amigo e parceiro Lô Borges, além da eterna Cigarra, Simone, Dalto e Rick Ferreira.

