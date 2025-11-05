'Vivo na Praia' volta a Niterói com shows de Maria Gadú e Maneva

Promovido pela Vivo, o projeto Vivo na Praia volta a Niterói, com atividades esportivas e culturais gratuitas, em um fim de semana de programação para toda a família. Nos dias 15 e 16 de novembro, a praia de Icaraí vai receber aulas de beach tennis, ginástica e yoga, além de serviços de saúde e bem-estar. Já nas atrações musicais, Maria Gadú e Maneva vão encerrar os dias de evento com shows ao pôr do sol.

As atividades esportivas acontecem das 9h às 12h e serão ministradas por profissionais de referência e reconhecidos pelo grande público, que poderá aproveitar também um dia de praia voltado para a saúde e o bem-estar com sessões de massagem e fisioterapia, em uma das vistas mais lindas da cidade. Durante o evento serão distribuídos kits com boné, blusa dryfit e eco copo, por ordem de chegada - de acordo com disponibilidade do estoque. Clientes Vivo terão prioridade nos agendamentos de serviços por meio do cadastro no programa Vivo Valoriza, mas as aulas são abertas a todos, sem limitação no número de participantes. Para as crianças, brincadeiras, bambolê, pintura e oficinas acontecem numa tenda dedicada à recreação infantil. O cadastro prévio no site do evento garante acesso a conteúdos exclusivos.

A programação de shows do Vivo na Praia Niterói traz, no sábado (15) a aclamada cantora e compositora Maria Gadú, dona de sucessos que consolidaram seu nome no MPB.

O show “MARIA GADÚ” propõe um mergulho afetivo em sua discografia, com interpretações emocionantes e arranjos renovados. No repertório, estarão clássicos de sua carreira e regravações de grandes nomes da MPB, como “Lanterna dos Afogados”, e faixas de álbuns anteriores que há tempos não apareciam em suas apresentações ao vivo.

Já no domingo (16), a celebração fica por conta da banda Maneva, uma das maiores referências do reggae nacional, que comemora 20 anos de trajetória. A banda promete um show repleto de energia e positividade, com clássicos consagrados como “Pisando descalço”, “O destino não quis” e “Seja pra mim”.

O Vivo na Praia chega a sua quinta edição, sendo a segunda em Niterói. O projeto é uma realização da PECK e conta com patrocínio da Vivo e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, pela lei estadual de incentivo à cultura.

Vivo e os esportes

A Vivo compreende que, em um tempo cada vez mais digital, as pessoas estão redescobrindo o valor da conexão emocional. Elas buscam relações mais próximas e atitudes humanas, privilegiando conexões reais com o essencial. A Vivo entende esse movimento e se conecta com ele de maneira única, ao patrocinar o espírito olímpico do Time Brasil, as ondas da WSL, as manobras da SLS, e as paisagens incríveis do Brasil com a WTR, entre outras modalidades e competições.

A marca ainda vai além. Em sintonia com seu posicionamento em busca de um mundo mais sustentável, vê o esporte como plataforma para a valorização de paisagens mais verdes, ondas mais limpas, cidades mais acolhedoras e sociedade mais inclusiva. O esporte é o manifesto da marca pelo bem-estar das pessoas e pelo futuro do planeta. Viva no seu tempo.

A PECK é uma produtora carioca que chega aos 25 anos em 2025. Fundada por Péricles Mecenas, investe e incentiva a Cultura no Brasil. O Festival de Inverno do Rio, com oito edições de sucesso, o 90´s Festival e o Rock Brasil 40 anos são exemplos de projetos que ganharam o coração do público com uma extensa programação cultural, e também, criaram um disputado espaço de Live Marketing para patrocinadores e parceiros. a.

Serviço

Vivo na Praia Niterói

Praia de Icaraí

Datas: 15 e 16 de novembro (sábado e domingo)

Duração: 9h às 20h

Atividades esportivas: 9h às 11h

Ginástica 9h às 10h / Yoga 10h às 11h / Beach Tennis na quadra: 9h às 11h

Recreação infantil, massagem e fisioterapia: 9h às 12h

Show de abertura: 18h

Show principal: 19h

Atrações musicais por dia:

15 de novembro: Maria Gadú

16 de novembro: Maneva