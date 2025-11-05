Desafio Outubro Rosa mobiliza corredores e celebra encerramento com ações de saúde em São Gonçalo

"É uma forma de unir esporte, saúde e solidariedade" - Foto: Divulgação

"É uma forma de unir esporte, saúde e solidariedade" - Foto: Divulgação

O movimento em prol da saúde e da solidariedade continua em São Gonçalo. No próximo sábado, dia 9 de novembro, às 7h30, acontece o encerramento do Desafio Outubro Rosa, uma iniciativa que reuniu cerca de 150 participantes durante todo o mês de outubro em prol da conscientização sobre o câncer de mama e da promoção da atividade física.

O desafio propôs que os inscritos percorressem distâncias de 30 km, 50 km, 100 km ou 200 km ao longo de outubro, por meio de corridas, caminhadas ou pedaladas. Segundo Charles, um dos organizadores, a ideia é “tirar a galera do sofá” e incentivar hábitos saudáveis de forma leve e autônoma, sem pressão externa.

O encerramento será realizado na Rua Jaime de Figueiredo, nº 747, no bairro Camarão, e contará com uma programação especial, incluindo a entrega das medalhas aos participantes do desafio, palestra sobre mastologia com a renomada Dra. Thereza Cypreste, além de avaliação nutricional com a Dra. Vânia Aguiar, aferição de pressão arterial, teste de glicose e um café da manhã coletivo.

Além das atividades voltadas à saúde, o evento também terá um caráter solidário.

E não esquecer de levar 1kg de alimento não perecível para o projeto Juntos Mudando Vidas

“É uma forma de unir esporte, saúde e solidariedade. Todo alimento arrecadado será doado para o projeto “Juntos Mudando Vidas”, completou Charles.

O Desafio Outubro Rosa reforça a importância da prevenção, do autocuidado e do poder da comunidade quando se une por boas causas, dentro e fora das pistas.