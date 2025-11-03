Príncipe Willian chega ao Rio de Janeiro para evento Prêmio Earthshot

O príncipe William chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (3). O integrante da realeza britânica veio ao Brasil, especificamente à Cidade Maravilhosa, para uma turnê oficial de três dias. Na próxima quinta-feira (6), o herdeiro do trono britânico seguirá para Belém (PA).

Um comunicado oficial emitido pelo Palácio de Kensington na noite deste domingo (2), pouco antes da viagem, informou que o futuro monarca estava animado para a visita. “Estou entusiasmado com minha primeira visita ao Brasil e ansioso para conhecer a vibrante cultura brasileira, sua extraordinária biodiversidade e, acima de tudo, o calor humano de seu povo”, declarou William.

O príncipe veio ao Rio de Janeiro para participar da quinta cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot, que ocorrerá na noite de quarta-feira (5). O evento está programado para acontecer no Museu do Amanhã e deve reunir celebridades nacionais e internacionais. No total, serão cinco projetos premiados.

“Sediar o Prêmio Earthshot nos permite não apenas reconhecer aqueles que impulsionam a mudança, mas também nos inspirar neles. Quando trabalhamos juntos com otimismo e coragem, um futuro mais sustentável está ao nosso alcance”, encerrou o príncipe antes de checar no Rio de Janeiro.

Segundo o Palácio de Kensington, durante a turnê de três dias, o príncipe William visitará pontos turísticos da cidade e projetos voltados à preservação do meio ambiente e à sustentabilidade.

Além desses compromissos, o futuro rei também participará de eventos ligados ao Prêmio Earthshot e à United for Wildlife, iniciativa da Royal Foundation.