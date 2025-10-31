Rock Goiaba : coletivo reúne artistas independentes de Niterói para festival de Halloween
Evento vai juntar seis bandas, quatro expositores, torneio de sinuca e concurso de fantasias
O cenário do rock niteroiense terá um dia badalado com a segunda edição do Rock Goiaba, coletivo de shows realizado por artistas independentes da cidade, no próximo sábado (01), no bar Social Hookah, localizado no bairro de Santa Rosa.
A abertura do evento, que agora terá a temática de Halloween, vai começar às 15 horas, com os expositores. Puro Melt, Giulia Delpomo, Pagnano e MAG, mostrando suas pinturas, textos, telas e afins. A partir das 16h, os shows começam, com a banda Zern, 17h a Porventura e o Dia de Greve às 18:20. À noite, Montanee às 19h20, A Concha às 21h, e fechamento com Lizium às 22h20.
LINE-UP COMPLETA
Leia mais :
➢ OSG Encontros: Banda Lizium aposta em originalidade e psicodelia para impulsionar rock niteroiense
➢ Dia Mundial do Rock: banda de Niterói tem missão de fortalecer o rock autoral na região
O Rock Goiaba foi criado no intuito de criar um espaço para fortalecer as relações de quem produz a arte independente, fortalecendo as relações entre os artistas de diversos ramos em um local.
A primeira edição do evento aconteceu em maio de 2025, com a parceria entre as bandas A Concha e Lizium, que procuraram produzir um evento voltado para a cena do rock autoral . Na ocasião, além das bandas fundadoras, a Porventura e a Samambaia Ornamental também marcaram presença nos palcos, com exposições das artistas MAG e Giulia Delpomo, que voltam para a segunda edição.
O coletivo também contará com torneio de sinuca e um concurso de fantasia para os presentes. Mais informações sobre o evento e os artistas presentes estão disponíveis no Instagram @rockgoiaba
Os ingressos para o coletivo estão disponíveis no sympla e no local, com possível lotação.
Sob supervisão de Marcela Freitas