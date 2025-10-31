Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Rock Goiaba : coletivo reúne artistas independentes de Niterói para festival de Halloween

Evento vai juntar seis bandas, quatro expositores, torneio de sinuca e concurso de fantasias

relogio min de leitura | Escrito por Enzo Britto | 31 de outubro de 2025 - 11:28
A abertura do evento, que terá a temática de Halloween, vai começar às 15 horas
A abertura do evento, que terá a temática de Halloween, vai começar às 15 horas

O cenário do rock niteroiense terá um dia badalado com a segunda edição do Rock Goiaba, coletivo de shows realizado por artistas independentes da cidade, no próximo sábado (01), no bar Social Hookah, localizado no bairro de Santa Rosa.

A abertura do evento, que agora terá a temática de Halloween, vai começar às 15 horas, com os expositores. Puro Melt, Giulia Delpomo, Pagnano e MAG, mostrando suas pinturas, textos, telas e afins. A partir das 16h, os shows começam, com a banda Zern, 17h a Porventura e o Dia de Greve às 18:20. À noite, Montanee às 19h20, A Concha às 21h, e fechamento com Lizium às 22h20.

LINE-UP COMPLETA

Leia mais :

 OSG Encontros: Banda Lizium aposta em originalidade e psicodelia para impulsionar rock niteroiense

➢ Dia Mundial do Rock: banda de Niterói tem missão de fortalecer o rock autoral na região

O Rock Goiaba foi criado no intuito de criar um espaço para fortalecer as relações de quem produz a arte independente, fortalecendo as relações entre os artistas de diversos ramos em um local.

A primeira edição do evento aconteceu em maio de 2025, com a parceria entre as bandas A Concha e Lizium, que procuraram produzir um evento voltado para a cena do rock autoral . Na ocasião, além das bandas fundadoras, a Porventura e a Samambaia Ornamental também marcaram presença nos palcos, com exposições das artistas MAG e Giulia Delpomo, que voltam para a segunda edição.

    Baterista da banda A Concha
    Baixista da banda Lizium
    Expositora MAG
    Exposição da artista Giulia Delpomo
    Matheus Senfit da banda Porventura
    Lucas Vidal, da banda Samambaia Ornamental
    Público da primeira primeira edição do Rock Goiaba
    Público da primeira primeira edição do Rock Goiaba
O coletivo também contará com torneio de sinuca e um concurso de fantasia para os presentes. Mais informações sobre o evento e os artistas presentes estão disponíveis no Instagram @rockgoiaba

Os ingressos para o coletivo estão disponíveis no sympla e no local, com possível lotação.

Sob supervisão de Marcela Freitas 

