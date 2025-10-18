Cachoeira em Maricá é oficializada como Patrimônio Cultural, Turístico e Paisagístico do Estado do Rio

A Prefeitura de Maricá comemora a transformação da Cachoeira do Espraiado em Patrimônio Cultural, Turístico e Paisagístico de natureza material do Estado do Rio de Janeiro. O cartão-postal maricaense virou patrimônio de todos os fluminenses através da lei 10.998 de 2025 sancionada na última quinta-feira (16), pelo governador Cláudio Castro.

A legislação possibilita que o Poder Executivo implemente medidas de conservação e promoção do patrimônio. A Cachoeira do Espraiado fica em meio a uma área de Mata Atlântica preservada, rica em biodiversidade, em meio a um bairro famoso pelo turismo rural e de aventura, sempre tendo em mente a preocupação com a sustentabilidade.

Parte do roteiro da Central de Passeios de Maricá, a visita é tranquila, podendo ser feita por trilha ou com o uso de carro em grande parte do trajeto. Suas águas cristalinas e geladas atraem dezenas de visitantes, principalmente nos dias mais quentes. Para realizar a compra do passeio basta acessar o site.