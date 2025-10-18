Bebeteca, da Biblioteca Parque do RJ, será aberta ao público nesta segunda-feira (20)

No ano em que o Rio de Janeiro celebra o título de Capital Mundial do Livro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ), lança duas novas iniciativas na Biblioteca Parque Estadual (BPE), no Centro, voltadas a incentivar o hábito da leitura e democratizar o acesso à cultura em diferentes fases da vida. Na próxima segunda-feira (20), será aberta ao público a primeira Bebeteca do estado, um espaço especialmente criado para bebês de 0 a 3 anos. Já em novembro, a BPE retoma o Clube do Livro, projeto voltado a leitores de todas as idades.

"O Rio de Janeiro tem uma vocação natural para a cultura e para a criatividade. Ao incentivar a leitura desde os primeiros anos de vida e promover espaços como a Bebeteca e o Clube do Livro, estamos formando novas gerações de leitores e fortalecendo nossa identidade como Capital Mundial do Livro. A cultura transforma vidas e é um dos pilares do nosso desenvolvimento social e humano", declarou o governador Cláudio Castro.

Primeira Bebeteca do estado | Foto: Divulgação

Bebeteca

Inaugurada em 9 de outubro, a Bebeteca passou, na primeira semana, por um período de capacitação da equipe técnica, garantindo um atendimento especializado para bebês e suas famílias. Agora, o espaço está pronto para funcionar como um ambiente de acolhimento, aprendizado e estímulo à primeira infância.

O local conta com um acervo literário de qualidade, brinquedos educativos de largo alcance que exercitam a criatividade e mobiliário especial que favorece a exploração por iniciativa da criança. Além disso, uma equipe de profissionais mediadores e um espaço preparado para troca de fraldas e amamentação vão proporcionar uma experiência segura, pensada no bem-estar dos pequenos e seus familiares. O acesso à Bebeteca é gratuito, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no mesmo horário de funcionamento da BPE.

"O título de Capital Mundial do Livro é um reconhecimento internacional da força criativa e literária do Rio. E, no Governo do Estado, temos atuado para ampliar o acesso à cultura de forma democrática. Investir em cultura, e especialmente em literatura, é investir no futuro", destacou Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Clube do Livro

Além da abertura do espaço infantil, a BPE também se prepara para uma nova edição de seu Clube do Livro. Em novembro, o projeto ganha uma nova edição, dedicada à representatividade negra na literatura, com quatro livros selecionados que abordam debates sobre identidade, raça e ancestralidade. As obras indicadas para os encontros estão sendo escolhidas por votação do público nas redes sociais da biblioteca, e o título mais votado será anunciado em 24 de outubro.

O Clube terá dois encontros presenciais, nos dias 5 e 26 de novembro, das 17h às 18h, o primeiro para o início da leitura e o segundo para a discussão coletiva da obra. A participação é gratuita e aberta ao público. As senhas serão distribuídas no local com uma hora de antecedência, respeitando a capacidade máxima do espaço.