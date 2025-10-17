Theatro Municipal do Rio terá visitas fantasmas com experiências imersivas para adultos e crianças

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro convida para uma experiência diferente neste mês de outubro. Nos dias 20 e 30, o histórico edifício abre suas portas para a Visita Fantasma, que promete uma imersão repleta de mistério, suspense e diversão. A atração é promovida pelo Setor Educativo do Theatro, com patrocínio da Petrobras, e terá os ingressos vendidos exclusivamente pelo site www.theatromunicipal.rj.gov.br

A proposta foge do formato tradicional de visita guiada: não se trata de uma explicação histórica, mas de uma vivência teatral interativa. Os participantes são conduzidos por atores que encenam histórias cheias de enigmas e surpresas, guiando o público por espaços como o Salão Assyrio, a escadaria principal e o Foyer.

Leia também:

Fim do casamento de Júlio Cocielo e Tatá gera rumores envolvendo Maurício Meirelles

Parada do Orgulho LGBTI+ chega a São Gonçalo neste domingo (19)



No dia 20, às 18h, acontece a visita voltada ao público adulto, indicada para maiores de 14 anos e com um enredo investigativo. “A visita fantasma é uma tradição no Theatro Municipal, mas pela primeira vez será realizada à noite para o público adulto. A expectativa é que o clima noturno intensifique o suspense e desperte ainda mais curiosidade nos visitantes, que serão convidados a desvendar os mistérios que circundam o Theatro”, afirmou Clara Paulino, presidente da Fundação Teatro Municipal do Rio.

Já a versão infantil, no dia 30, às 11h, convida as crianças para uma divertida caça fantasma. A proposta é unir mistério e brincadeira para despertar o interesse do público infantil e mostrar que o Theatro também é um espaço acolhedor, cheio de descobertas e imaginação.

Os ingressos para a sessão de 18h, voltada ao público adulto, estão esgotados. Diante da grande procura, o Theatro Municipal do Rio abrirá vendas extras para uma segunda sessão no mesmo dia (20 de outubro), às 19h45. As vendas começam nesta terça-feira (14/10), às 16h, exclusivamente pelo site do Theatro. As experiências têm limite de 40 participantes por sessão, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Já para o público infantil, as vendas da Visita Fantasma abrem no dia 23 de outubro, às 16h, também pelo site do Theatro.