Festa Literária de Niterói celebra diversidade cultural com nomes como Ana Maria Gonçalves, Mia Couto, Conceição Evaristo e Raphael Montes

O evento, realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), será dividido em cinco ambientes principais - Foto: Divulgação - Alex Ramos

Entre os dias 16 e 19 de outubro, o Reserva Cultural, em São Domingos, vai celebrar a diversidade cultural por meio da literatura e da arte. A edição 2025 da Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) vai reunir mais de 60 atrações, com destaque para nomes como Conceição Evaristo, Mia Couto, Raphael Montes, Itamar Vieira Junior, Ana Maria Gonçalves e Thalita Rebouças, entre outros. A programação, totalmente gratuita, inclui mesas de debate, atividades infantis, música e rodas de conversa. O homenageado deste ano é o antropólogo, educador, escritor e político Darcy Ribeiro (1922-1997), um dos mais importantes pensadores do século XX.

O evento, realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), será dividido em cinco ambientes principais. A Sala Nelson Pereira dos Santos vai receber desde o espetáculo infantil “João e o Pé de Feijão no Sertão”, da Cia. Teatral Sassaricando, a encontros com vários autores e uma conferência com a Monja Coen. Já o Palco Darcy Ribeiro, o Espaço Nikitinhos, a Arena FLIN e o Palco Povo Brasileiro foram montados especialmente para a FLIN 2025.

“A Flin se consolida como uma das mais importantes festas literárias do país, reafirmando Niterói como uma cidade que valoriza a cultura, a literatura, o pensamento e a democracia. Receber autores e artistas de tamanha relevância é motivo de orgulho, mas o que mais nos emociona é ver a população participando, lendo, debatendo ideias e celebrando o conhecimento. A cultura é um pilar fundamental do desenvolvimento humano e social, e Niterói tem investido para que ela esteja cada vez mais presente na vida das pessoas", destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A grade de programação pode ser consultada no site https://sites.niteroi.rj.gov.br/flin. Para entrar na Sala Nelson Pereira dos Santos, haverá distribuição de senhas duas horas antes do início de cada atração, enquanto o acesso à Arena FLIN é por ordem de chegada (sujeito a lotação). Os demais espaços são de trânsito livre.

“A construção desta FLIN se ancora em uma concepção de cultura viva e vivida, em constante movimento e que tem o poder de moldar a sociedade. Entendemos o poder que a literatura exerce na construção da história que é escolhida como verdadeira, por isso queremos mais pessoas contando e recontando essas histórias, a partir dos seus pontos de vista”, ressalta a presidente da FAN, Micaela Costa.

Entre os contadores de história que marcam seus pontos de vista e serão recebidos na FLIN 2025, estão: Conceição Evaristo, referência da literatura afro-brasileira e autora de obras como “Ponciá Vicêncio”; Mia Couto, escritor moçambicano vencedor do Prêmio Camões; Ana Maria Gonçalves, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) e autora de “Um defeito de cor”, romance que se tornou um clássico contemporâneo; Itamar Vieira Junior, autor do premiado “Torto Arado”, fenômeno editorial da literatura nacional, e Nei Lopes, sambista, escritor e intelectual fundamental na valorização da cultura negra.

Niteroiense de nascimento, a cantora, compositora e escritora Zélia Duncan retornará à sua cidade para falar sobre o valor do silêncio como matéria-prima da criação artística, ao lado do poeta Eucanaã Ferraz. No encontro da literatura com o audiovisual, os destaques ficam por conta do escritor e roteirista Raphael Montes e do ator e dramaturgo Miguel Falabella. Montes é conhecido por obras como “Suicidas” e outras que foram adaptadas para a televisão, como “Dias perfeitos”, além de assinar séries como “Beleza fatal” e “Bom dia, Verônica”.

Ainda entre os autores que tiveram obras adaptadas para a televisão, a FLIN 2025 faz homenagem ao gaúcho Luis Fernando Veríssimo, morto este ano. A mesa para celebrar o mestre do humor terá a participação de Fernanda Veríssimo, uma das filhas do escritor, do ator Diogo Vilela e do jornalista e escritor Arthur Dapieve.

Já para crianças e adolescentes, uma das estrelas é a escritora e jornalista Thalita Rebouças. Ícone da literatura jovem no Brasil, ela está completando 25 anos de carreira. Entre seus sucessos, os livros da série “Fala sério!” e “Tudo por um popstar”. O público infantil ainda terá um palco só para ele, o Espaço Nikitinhos, com a presença de grupos como Os Tapetes Contadores de Histórias, Lekolé e Violúdico.

A curadoria da FLIN 2025 é assinada por nomes como Vilma Piedade (pesquisadora e escritora), Carla Portilho (diretora do Instituto de Letras da UFF), Jordão Pablo de Pão (diretor de Conteúdo e Programação da FLIN e diretor da Niterói Livros) e Elisa Ventura (diretora da Blooks Livraria).

Serviço:

Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) 2025

Datas: 16 a 19 de outubro (de quinta-feira a domingo)

Local: Reserva Cultural de Niterói (Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos)

Horário: das 9h às 21h30 (quinta, sexta e domingo) e das 9h às 22h (sábado)

Programação completa disponível no site: https://sites.niteroi.rj.gov.br/flin

Entrada franca

Para a Sala Nelson Pereira dos Santos, haverá distribuição de senhas duas horas antes do início de cada atração. Já na Arena FLIN, o acesso é por ordem de chegada (sujeito a lotação).