São Gonçalo recebe 2ª edição do Rock Solidário neste sábado (18)

Os shows acontecem a partir das 15h30 no jardim do shopping - Foto: Divulgação

O ritmo contagiante do rock vai tomar conta do Partage Shopping São Gonçalo no próximo sábado (18) com a realização da 2ª edição do Rock Solidário. Os shows acontecem a partir das 15h30 no jardim do shopping e promete reunir bandas locais, artistas independentes, gastronomia variada e um grande movimento de solidariedade, em uma celebração que une música, cultura e responsabilidade social.

Realizado em parceria com o produtor João Raphael, através da Economia Criativa do Rio de Janeiro, Ministério da Cultura e a Política Nacional Aldir Blanc, o festival busca valorizar a cena musical gonçalense e oferecer ao público uma experiência gratuita e inclusiva. Com uma programação que combina shows de rock, feira de expositores e ações culturais, o evento também incentiva o público a contribuir com doações de alimentos e produtos de higiene, destinados a projetos sociais do município.

O evento também incentiva o público a contribuir com doações de alimentos e produtos de higiene | Foto: Divulgação

Inspirado no formato de sucesso de outros festivais do shopping, o Rock Solidário contará com barracas temáticas, espaço gastronômico, expositores de arte e cultura alternativa, além de uma estrutura de palco e iluminação profissional, garantindo uma experiência completa de lazer e entretenimento para todas as idades.

Serviço:

Rock Solidário no Partage São Gonçalo

- Data: 18 de outubro

- Horário: a partir das 15h

- Local: Jardim do Partage São Gonçalo – Av. Pres. Kennedy, 425, Centro, São Gonçalo – RJ

- Evento gratuito.

O público é convidado a contribuir com doações de alimentos e produtos de higiene, que serão destinados a projetos sociais do município.

Mais informações: partagesaogoncalo.com.br | @partagesaogoncalo