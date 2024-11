Wicked adaptação da Broadway, chega aos cinemas quebrando as bilheterias

Um dos filmes mais aguardados do ano, Wicked estreia nesta quinta-feira (21) nos cinemas. Ambientado no icônico universo de *O Mágico de Oz*, o longa é baseado no sucesso da Broadway e promete levar ao público uma visão renovada dessa história clássica. Contudo, esta não é a primeira vez que a terra de Oz inspira obras cinematográficas, literárias e teatrais. Criado há mais de um século, o universo de Oz segue gerando novas interpretações, com diversos livros, peças e filmes musicais que continuam a fascinar gerações.

A principal conexão entre o primeiro livro de L. Frank Baum e o filme *Wicked* é uma personagem central: a Bruxa Má do Oeste. Para entender melhor o lugar de Wicked nesse legado, é importante explorar as principais obras do universo de Oz e o modo como elas se interligam.

Wicked, que chega às telonas como uma adaptação do famoso musical da Broadway, traz uma transposição do teatro para o cinema, mantendo a grandiosidade e o encanto do original. A história, que se passa no mundo mágico de Oz, oferece uma nova perspectiva sobre a clássica narrativa, sem perder sua essência. O enredo se foca na amizade improvável entre Elphaba, a jovem bruxa, e Glinda, uma estudante popular. A trama gira em torno de seu relacionamento com o Mágico de Oz, levando a uma série de eventos que mudam suas vidas.

Adaptação de um musical e faz parte do universo mágico de Oz. | Foto: Divulgação

De acordo com o *Deadline*, a pré-venda de ingressos nos Estados Unidos superou a marca de US$ 30 milhões, o que sugere que a arrecadação do filme pode superar as expectativas, com estimativas entre US$ 125 milhões e US$ 150 milhões para o lançamento nos cinemas americanos. Enquanto isso, o longa também promete atrair audiências ao redor do mundo, com um elenco talentoso e um musical envolvente que deve conquistar tanto os fãs do original quanto novos espectadores.

Wicked não é apenas mais uma adaptação de Oz, mas uma reinterpretação que promete adicionar uma nova camada de complexidade à já rica história dessa terra encantada.