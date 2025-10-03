'Sebastiana': Cineasta niteroiense dirige curta-metragem vencedor de prêmios em festivais pelo Brasil

Em primeira mão, o cineasta Pedro de Alencar contou que 'Sebastiana' é o primeiro filme de uma trilogia - Foto: Arquivo Pessoal

Em primeira mão, o cineasta Pedro de Alencar contou que 'Sebastiana' é o primeiro filme de uma trilogia - Foto: Arquivo Pessoal

Com as funções de pesquisa, direção, montagem, roteiro e narração, o niteroiense Pedro de Alencar Sant'Ana do Nascimento, de 33 anos, é o grande idealizador do curta-metragem 'Sebastiana', premiado como Melhor Filme (Júri Popular) no Festival de Cinema de Vitória (Mostra Cinema e Negritude). O filme se passa em 1929 e conta a história de Isaltino, um menino de 8 anos que recebe a notícia da morte de Sebastiana, sua mãe, e dos seus irmãos pequenos. O caso tomou conta dos jornais da época, que noticiaram que Sebastiana havia ateado fogo em si mesma e nas crianças.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, o diretor contou sobre o surgimento do filme a partir da história da sua própria família.

"Sem querer dar muitos spoilers sobre do filme, Sebastiana foi minha avó. Quando eu nasci, meu pai [em memória], já era idoso e perdeu a mãe muito cedo. A Sebastiana morreu em 1929 num incêndio junto a três de seus filhos. Meu pai passou a vida toda achando que ela tinha sido a responsável por esse incêndio", contou o diretor do curta-metragem.

Em dezembro de 2014, Pedro, que é formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde também realizou seu mestrado, realizou uma pesquisa no site da Biblioteca Nacional, onde descobriu uma série de matérias de jornais da época que falavam sobre a morte de Sebastiana. Os noticiários levaram o cineasta a questionar o que de fato teria acontecido com sua avó, questionamento que levou ao surgimento do filme, a partir de uma dúvida a respeito das diferentes versões dadas sobre a morte de Sebastiana.

"Com ajuda das produtoras do filme, principalmente da Mariana Ramos num primeiro momento, eu fui entendendo que isso daria um filme, e a partir disso, no início de 2018, a Mariana me levou, junto com esse projeto, para a produtora do filme, que é a Terra Bruta, e assim nós assinamos e começamos a planejar o filme. Conseguimos os recursos através do edital de audiovisual de Niterói e lá para 2020/2021, na época da pandemia, comecei a concretamente dar início ao filme, porque como é um documentário de arquivo, ele é praticamente todo feito na montagem", explicou Pedro.

"É um filme com um processo de produção muito diferente, que é feito ao longo de bastante tempo, porque é uma história delicada e muito difícil pra mim também. É uma coisa muito marcante dentro da história da minha família, então foi feito com bastante tempo e calma, e acho que isso foi bom para o resultado final", afirmou o diretor.

Leia também

Niterói Expo Geek acontece nos dias 4 e 5 de outubro, no Caminho Niemeyer

BioParque do Rio celebra o Dia das Crianças com ingressos a R$10 e inauguração do Reino dos Axolotes



Lançamento do curta e carreira em festivais

O curta-metragem 'Sebastiana' é o primeiro trabalho de Pedro como diretor, mas sua atuação e paixão pelo mundo do cinema vem de muitos anos.

"Minha paixão pelo cinema começou desde muito pequeno. Eu via muitos filmes e meu pai tinha uma câmera VHS, então eu sempre tive contato com a filmagem do cotidiano, aniversários, férias. Acho que isso talvez tenha sido uma influência, porque na minha adolescência eu estudei no Colégio Salesiano da Região Oceânica e fazia muitos filmes, tinha uma câmera de vídeo simples e amadora e eu e meus colegas fazíamos filmes na feira de ciências. Enquanto outros grupos faziam experimentos, a gente fazia filme. O cinema realmente sempre esteve presente na minha vida", contou o cineasta.

Com uma longa trajetória atuando como montador [profissional responsável por transformar horas de filmagens brutas em uma obra cinematográfica finalizada, unindo as cenas em uma sequência coerente que conta uma história], Pedro já trabalhou em locais como o CPDOC (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil) da Fundação Getúlio Vargas e o núcleo de documentário, também da Fundação Getúlio Vargas, além de ter tido uma passagem como repórter da Folha de São Paulo.

'Sebastiana' foi lançado em janeiro deste ano, em Tiradentes (MG), e depois passou por outros diversos festivais | Foto: Arquivo Pessoal

"Esse é o meu primeiro trabalho como diretor. Eu fiz, no Sebastiana, a pesquisa, direção, montagem, roteiro, narração, distribuição nos festivais e as redes sociais. Mas a produção é da Terra Bruta e Céu e Sangue Filmes, com uma equipe muito importante e presente no processo de produção do filme", explicou Pedro de Alencar.

'Sebastiana' foi lançado em janeiro deste ano, em Tiradentes (MG), e depois passou por outros diversos festivais, onde ganhou inúmeros prêmios:

- Mostra de Cinema de Tiradentes (jan/2025)

- Festival de Cinema de Vitória (Mostra Cinema e Negritude) (jul/2025) - Prêmio de Melhor Filme (Júri Popular) na Mostra Cinema e Negritude

- Festival Guarnicê de Cinema (ago/2025) - Prêmios de Melhor Direção e Melhor Montagem

- Kinoforum - Festival Internacional de Curtas de São Paulo (ago/2025) - Eleito um dos 10 favoritos do público

- Sinédoque - Festival Nacional de Documentários Curtos (set/2025) - Prêmio do Público

- Estranhos Encontros - Festival de Cinema Independente de São Paulo - Curta vencedor da Mostra Competitiva⁠

- Mostra Ifé (set/2025)

- Festival do Rio (Competitiva de curtas da Première Brasil, out/2025)

- Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul (out/2025)

- Arquivo em Cartaz (out/2025)

- Kinoarte (Londrina/PR, out/2025)

- Festival do Cinema Brasileiro de Penedo (Penedo/AL, nov/2025)

"O filme chega agora, neste mês de outubro, ao Festival do Rio (Competitiva de curtas da Première Brasil), que, com toda certeza, em todos os sentidos, é a maior plataforma de exibição do filme até o momento. E essa é uma experiência de realização e de muita emoção. Nas sessões de cinema, eu estou sempre chorando um pouquinho, porque é um filme que lida muito com as minhas emoções, com a minha memória, minha família, minha ancestralidade. É também uma exposição minha, da minha família, mas é uma história que, a partir do momento em que eu descobri essas matérias, senti que precisava contar. Então também é uma experiência de dever cumprido, tenho a sensação de que eu precisava contar essa história, precisava que a Sebastiana tivesse essa outra história contada, essa outra possibilidade de história contada. E os feedbacks são melhores do que eu poderia sonhar, o filme está sendo muito bem recebido em todos os lugares e isso me deixa muito contente e realizado", completou o diretor de 'Sebastiana'.

Sessões no Festival do Rio:

- 10/10, às 21h45, no NET Gávea 4 e 5 (só para convidados)

- 11/10, às 16h30, no Odeon (com debate)

- 12/10, às 16h15, no Cinesystem Belas Artes 5

Projetos futuros

Pedro de Alencar contou em primeira mão à reportagem de O SÃO GONÇALO que decidiu que 'Sebastiana' será apenas o primeiro do filme da Trilogia Isaltino - nome em homenagem ao seu pai (em memória).

"O sucesso do Sebastiana nos festivais me deu um gás para fazer novos projetos, então eu já estou com o roteiro pronto para o segundo filme, porque decidi há algumas semanas que o Sebastiana é o primeiro filme de uma trilogia. Essa notícia estou dando em primeira mão, contei para pouquíssimas pessoas. Comecei a pensar que, talvez, eu precisasse ainda me debruçar um pouco mais sobre a história da minha família de diferentes formas, porque acho que os 15 minutos e 49 segundos do primeiro filme tenham sido pouco para contar. O título provisório do segundo filme é 'do Nascimento', que é o meu sobrenome, o sobrenome da Sebastiana e também do meu pai. Além disso, estou escrevendo um roteiro de um longa-metragem de ficção e sigo com outras ideias sobre a minha cultura, que é a cultura do Carnaval, minha paixão. Pretendo fazer trabalhos relacionados a esse mundo das Escolas de Samba e já tenho várias coisas em mente", concluiu o cineasta niteroiense Pedro de Alencar.

Ficha técnica - curta-metragem Sebastiana

. Direção, Roteiro e Montagem - Pedro de Alencar

. Produção - Terra Bruta / Céu e Sangue Filmes

. Produção Executiva - Mayara Del Bem / Lihemm Farah / Thiago Franco

. Direção de Produção - Robson Farah / Lihemm Farah

. Assistência de Direção - Mariana Ramos

. Consultoria de Roteiro - Renata Spitz / Mariana Ramos

. Direção de Fotografia - Thais Faria

. Som Direto, Desenho de Som e Trilha sonora original - Tulio Marcon

. Animação - Matheus Marins

. Supervisão de Animação - Paula Lucas

. Mixagem - Raquel Lazaro

. Projeto Gráfico - Leandro Felgueiras

. Correção de Cor e Masterização - Silvia Abreu

. Assessoria Jurídica - Luiza Vassalo

. Composição de Faixa Original “Sebastiana” - Rodrigo Allves