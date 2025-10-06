Primeiro deportado da delegação brasileira da flotilha chega ao Brasil nesta segunda (6)

Chega ao Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (6), o professor de educação física, Nicolas Calabrese, cidadão argentino e italiano, que mora no Brasil há mais de uma década. Ele foi deportado de Israel, ao ser capturado na Flotilha Global Sumud, que buscava entrar na Faixa de Gaza para distribuir ajuda humanitária.

Representando a delegação brasileira, o professor é o primeiro membro a ser deportado e também será o primeiro a voltar para o Brasil.

Calabrese era um dos tripulantes do barco Sirius, interceptado por Israel, na última quarta-feira (1º) e junto com ele, também foram detidos outros ativistas. No total, eram 15 pessoas integrantes da delegação brasileira.

Fora o professor, estavam na flotilha os ativistas Greta Thunberg, da Suécia, Thiago Ávila, do Brasil e a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

Os responsáveis pela flotilha enquadraram a intercepção como “um ataque ilegal”, contra agentes humanitários. Por outro lado, Israel alegou que os ativistas “não estavam interessados em ajuda, mas em provocação”.

A embarcação saiu de Barcelona, na Espanha, no dia 31 de agosto. Outros ativistas estrangeiros já haviam tentado entregar ajuda humanitária a Gaza, mas também acabaram sendo interceptados por forças de Israel ou foram vítimas de algum tipo de ataque.