AGLAC lança edital para preenchimento de cadeiras acadêmicas

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC) anunciou a abertura de inscrições para preenchimento de cinco cadeiras vagas em seu quadro efetivo de acadêmicos. O processo seletivo teve início no dia 1º de outubro e segue até 30 de outubro, recebendo candidaturas na sede da instituição, localizada na Rua Dr. Nilo Peçanha, 110, sala 901, Centro, São Gonçalo.

Segundo o presidente da AGLAC, o jornalista Rujany Martins, a chamada segue os critérios estabelecidos no Estatuto e no Regimento Interno da entidade, que preveem a seleção de novos membros a partir da análise de sua trajetória literária, artística ou científica.

Os interessados devem encaminhar um pedido de inscrição por meio de carta dirigida ao presidente da Academia, acompanhado de currículo ou síntese curricular. Também é necessário apresentar exemplares de livros ou publicações que comprovem a atuação do candidato como autor, coautor, organizador, tradutor ou editor de obras literárias, artísticas ou científicas. Além disso, os postulantes precisam declarar que se comprometem a cumprir as normas e preceitos da AGLAC e comprovar atividade cultural, artística ou científica desenvolvida em São Gonçalo há, pelo menos, cinco anos.

De acordo com o edital, as propostas serão avaliadas inicialmente por uma comissão formada por cinco membros efetivos da AGLAC. Os candidatos aprovados nesta etapa passarão, em seguida, por análise da Assembleia Geral, responsável pela decisão final sobre as admissões.

Fundada em 1974 com o propósito de valorizar e preservar a produção intelectual e cultural gonçalense, a Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) reúne escritores, pesquisadores, artistas e profissionais de diversas áreas.