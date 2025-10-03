Caravana de Arte e Lazer vai levar diversão e brincadeiras para crianças no Mutuá e Mutuapira

A Caravana de Arte e Lazer já percorreu mais de 60 bairros pela cidade de São Gonçalo desde 2022 - Foto: Divulgação

Vem aí mais uma edição da Caravana de Arte e Lazer! Neste fim de semana, o projeto, que proporciona momentos de brincadeira e lazer para as crianças do município, estará nos bairros do Mutuá e Mutuapira. A ação é realizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

No sábado (4), a Caravana de Arte e Lazer será realizada na Praça do Mutuá. Já no domingo (5), estará na esquina da Rua Wilson Yves Marquês com a Rua Sara Maria, no Mutuapira. Em ambos os dias, a ação acontecerá das 9h às 13h.

Durante as manhãs, haverá diversas brincadeiras e músicas com os recreadores do projeto. Além disso, os gonçalenses terão acesso a brinquedos infláveis, pula-pula, pinturas artísticas na pele e barraquinhas de lanches.

A Caravana de Arte e Lazer já percorreu mais de 60 bairros pela cidade de São Gonçalo desde 2022, quando foi iniciado, sempre buscando proporcionar muita diversão em áreas de vulnerabilidade social para milhares de crianças e seus responsáveis.

Serviço:

Sábado (4/10): Praça do Mutuá, no bairro do Mutuá

Domingo (5/10): Na esquina da Rua Wilson Yves Marquês com a Rua Sara Maria, no Mutuapira.