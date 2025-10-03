O Unidos do Porto da Pedra aposta em musa da comunidade para a Corte Momesca do Carnaval 2026

O Unidos do Porto da Pedra anunciou sua representante para disputar a Corte Momesca do Carnaval Carioca 2026. A escola aposta em Paolla Nascimento, a Paollinha, musa da comunidade, para concorrer a uma das vagas que formam a realeza responsável por abrir oficialmente os festejos do maior espetáculo da Terra.

Carismática e querida pela comunidade, Paolla chega ao seu terceiro ano consecutivo como musa da escola e integra o elenco do espetáculo Ginga Tropical, mostrando sua versatilidade e talento no samba e na dança.

