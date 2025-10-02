Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Porto da Pedra aposta em musa da comunidade para a Corte Momesca de 2026

Paollinha vai para seu terceiro ano como musa da comunidade e disputa vaga na corte que abre o desfile

02 de outubro de 2025
A escola aposta na musa da comunidade Paolla Nascimento para Corte Momesca
A escola de samba gonçalense Unidos do Porto da Pedra anunciou sua representante para disputar a Corte Momesca do Carnaval Carioca 2026. A escola aposta na musa da comunidade, Paolla Nascimento, a Paollinha, para concorrer a uma das vagas que formam a realeza responsável por abrir oficialmente os festejos do maior espetáculo da Terra.

Carismática e querida pela comunidade, Paolla chega ao seu terceiro ano consecutivo como musa da escola e integra o elenco do espetáculo Ginga Tropical, mostrando sua versatilidade e talento no samba e na dança.

A Unidos do Porto da Pedra desfila na Série Ouro no sábado, 14 de fevereiro de 2026, como a sétima escola da noite na Marquês de Sapucaí. O horário oficial será divulgado pela Liga RJ.

