Porto da Pedra aposta em musa da comunidade para a Corte Momesca de 2026

A escola de samba gonçalense Unidos do Porto da Pedra anunciou sua representante para disputar a Corte Momesca do Carnaval Carioca 2026. A escola aposta na musa da comunidade, Paolla Nascimento, a Paollinha, para concorrer a uma das vagas que formam a realeza responsável por abrir oficialmente os festejos do maior espetáculo da Terra.

Carismática e querida pela comunidade, Paolla chega ao seu terceiro ano consecutivo como musa da escola e integra o elenco do espetáculo Ginga Tropical, mostrando sua versatilidade e talento no samba e na dança.

A Unidos do Porto da Pedra desfila na Série Ouro no sábado, 14 de fevereiro de 2026, como a sétima escola da noite na Marquês de Sapucaí. O horário oficial será divulgado pela Liga RJ.

