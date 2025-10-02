Comissão da Panam Sports inicia visita de avaliação da candidatura Rio-Niterói aos Jogos Pan-Americanos de 2031

A Comissão de Avaliação da Panam Sports, entidade máxima do esporte olímpico nas Américas, iniciou nesta quarta-feira (01) a visita técnica da candidatura de Rio de Janeiro e Niterói para os Jogos Pan-Americanos de 2031. Até a próxima sexta-feira (03), a comitiva formada por cinco integrantes e liderada pelo presidente da Panam Sports, Neven Ilic, percorrerá as principais instalações esportivas das cinco zonas de competição previstas para os Jogos.

“É uma honra para a Panam Sports estar aqui no Rio de Janeiro e em Niterói, uma alegria enorme. A ideia desta visita é poder reconfirmar todas as propostas que Rio e Niterói apresentaram em seu dossiê de candidatura. Vamos analisar em detalhes durante esses três dias todo o planejamento, infraestrutura e a programação preparada. Agradeço às cidades por seguirem esse processo, que se decidirá no dia 10 de outubro”, afirmou Neven Illic.

Leia também:

Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Foragido da justiça e preso em operação da PM em comunidade do Rio

Acompanham a visita o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco La Porta, e os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Niterói, Rodrigo Neves.

“Estamos trabalhando neste projeto há algum tempo, ao lado da Prefeitura do Rio e do COB, e receber a comissão da Panam é uma grande satisfação. Nossa candidatura está muito bem estruturada tecnicamente. Já temos boa parte da infraestrutura esportiva pronta no Rio e em Niterói e, agora, teremos um legado de mobilidade, de infraestrutura e de qualidade de vida para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estamos muito confiantes e animados. Niterói tem uma vice-prefeita medalhista olímpica, a Isabel Swan, que tem ajudado muito nessa preparação da candidatura. Estamos prontos para fazer os melhores Jogos Pan-Americanos da história. Estamos terminando a Arena Niterói, na Concha Acústica, e teremos jogos ali. Tem a Praia de Icaraí com o vôlei de praia. Boa parte dos esportes aquáticos vai estar em Niterói. Acredito no investimento no esporte como uma ferramenta extraordinária de transformação e de prevenção à violência. Esses jogos vão ajudar muito”, declarou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

“Estamos muito felizes com a visita da Panam Sports. Sabemos da capacidade das nossas cidades em entregar grandes eventos esportivos para o mundo. Temos trabalhado bastante e esta visita será muito proveitosa. Estamos confiantes. Temos um projeto de muita cooperação com os outros países das Américas, já que nossas estruturas estão praticamente prontas. Queremos deixar um legado de conhecimento para compartilhar com os outros países. Tenho certeza de que Rio e Niterói estarão prontas para dar um grande espetáculo como sempre fizemos. Agora é trabalhar até o final para conquistarmos no dia 10 o direito de sediar os Jogos Pan-americanos”, declarou o presidente do COB, Marco La Porta.

A programação teve início pelo Parque Olímpico da Barra, que concentra boa parte das instalações esportivas já prontas para receberem os Jogos Pan-Americanos. O Parque Olímpico é parte da região da Barra, com previsão de receber 18 modalidades em 11 instalações já existentes e em uso.

“Estamos muito otimistas, mas é óbvio que essa é uma disputa esportiva. Os três níveis de governo, prefeituras do Rio e Niterói e governos estadual e federal estão unidos para que possamos alcançar essa vitória no dia 10. Achamos que o Rio e Niterói têm todas as condições de entregar Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos com muita qualidade. O esforço para deixar um legado é algo que impacta muito”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O ponto de partida foi no Parque Aquático Maria Lenk, onde funciona o Centro de Treinamento do COB, local de preparação dos atletas de elite do Brasil. De lá, a comitiva seguiu para o Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, Museu Olímpico do Rio, Velódromo Olímpico, Arena Carioca 1 e Arena Olímpica (Farmasi Arena).

De volta ao CT do COB, a Comissão de Avaliação conheceu em detalhes o Centro de Ginástica Artística, em apresentação feita pela medalhista olímpica Jade Barbosa, que relembrou a importância dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007 em sua carreira, um divisor de águas, segundo a atleta. Os integrantes também estiveram no Centro de Alta Performance da entidade, que reúne equipamentos de última geração à serviço dos atletas do país.

Em seguida, os membros da Panam Sports vivenciaram a experiência de andar de BRT até a Estação Jardim Oceânico, podendo usufruir de um dos principais legados urbanos deixados pelos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Membros da Comissão de Avaliação da Panam Sports:

1. Neven Ilic - Presidente Panam Sports

2. Jimena Saldaña - Sec. Geral Panam Sports

3. Mario Moccia – Presidente do Comitê Olímpico da Argentina

4. Dennis Knight - Presidente do Comitê Olímpico de São Cristóvão e Nevis

5. Sara Rosario - Presidente do Comitê Olímpico de Porto Rico