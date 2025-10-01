Oktoberfest Niterói 2025: Celebração da cultura alemã chega ao Mercado Municipal; Saiba mais
A programação conta com a presença de bandas de música folclórica, danças típicas, apresentações musicais e DJs
A cidade de Niterói se prepara para transformar o Mercado Municipal em um pedaço da Alemanha com a realização da Oktobeerfest Niterói. O evento promete trazer a cultura alemã através de elementos tradicionais desta secular celebração, com entrada gratuita nos dias 17, 18 e 19 de outubro, das 15h às 00h.
Em relação à gastronomia, o público poderá saborear pretzels artesanais, diversas opções de salsichas alemãs com chucrute, o tradicional joelho de porco, além de tortas de maçã e outras sobremesas típicas.
A programação também conta com a presença de bandas de música folclórica, danças típicas, apresentações musicais e DJs que prometem animar o evento. Além disso, a atmosfera será reforçada com trajes típicos e decoração inspirada nas tradicionais festas de Munique.
Cerveja de Tradição
Para os amantes de cerveja, o evento trará rótulos artesanais produzidos segundo a Lei da Pureza Alemã, servidos em canecas típicas. Além disso, o público poderá participar de workshops sobre a história da cerveja e sessões de harmonização gastronômica.
Confira a programação musical:
- Sexta-feira (17/10)
. 15h – DJ
. 20h – Poppy Field
. 21h30 – DJ
. 22h30 – BR 80
. 00h – Encerramento
- Sábado (18/10)
. 15h – DJ
. 18h – Banda Alemã Germany Polk Band
. 19h – DJ
. 19h30 – Os Imortais
. 21h30 – DJ
. 22h30 – Señor José
. 00h – Encerramento
- Domingo (19/10)
. 15h – DJ
. 17h – Bloodymary (1º set)
. 18h30 – DJ
. 19h – Bloodymary (2º set)
. 20h30 – DJ
. 21h30 – Vaa Surfband
. 00h – Encerramento
Serviço:
Oktobeerfest Niterói 2025
- Datas: 17, 18 e 19 de outubro
- Horário: 15h às 00h
- Local: Estacionamento do Mercado Municipal de Niterói
- Entrada gratuita
- Classificação: Livre
- Mais informações: Tel: (21) 99649-2471 ou Instagram: @fa.entretenimento | @vibeprod.eventos.