Humorista Carioca leva seu humor ácido para a Sala Nelson, em Niterói, neste domingo (28)

O humorista Carioca está de volta aos palcos com o seu novo show "Botando Pilha", que promete arrancar boas risadas do público com personagens inéditos e uma performance repleta de energia e criatividade. O espetáculo acontece domingo, 28 de setembro, às 19h, na Sala Nelson Pereira dos Santos.

Conhecido por seu humor ácido e seu talento em criar figuras hilárias e cativantes, Carioca promete uma noite de muitas risadas, surpresas e, quem sabe, algo de música também…mas, sem spoilers! O humorista prefere deixar a expectativa no ar para que o público possa desfrutar ao vivo de cada momento da apresentação.

Sobre o artista

Carioca não inventa personagens...eles nascem da observação minuciosa de figuras públicas que ganham vida nova nas "versões" de Carioca, e se tornam sucesso! Os trejeitos e os bordões criados para os inúmeros brasileiros imitados por ele são o melhor portfólio desse comediante nascido Márvio Lúcio, em Niterói.

O humorista conheceu o sucesso com o programa Pânico, em 1996, primeiro no rádio, na Rede Jovem Pan FM, e depois também na TV, passando pelas principais emissoras como convidado ou contratado.

Com a ida do programa Pânico para a Band, Carioca passou a representar o jornalista Boris Casoy no Jornal do Bóris, um dos quadros de maior audiência do Pânico na Band. Na temporada de 2013, começou imitando Edir Macedo e Marcelo Rezende, como o bispo Didi Maiscedo e Marcelo Sem Dente.

Em 2018, contratado pela Rede Globo estreou no programa Central da Copa com o personagem Cascadura Jr., uma imitação do comentarista esportivo Walter Casagrande Jr. Depois, foi para o Vídeo Show, onde se tornou repórter. Em 2020, foi contratado pela RecordTV para integrar o programa Domingo Espetacular, fazendo imitações de artistas do elenco da emissora, como Ronaldo Ésper, Luiz Bacci e Percival de Souza.

Serviço

Carioca em "Botando Pilha"

Data: Domingo, 28 de setembro de 2025

Horário: 19h

Duração: 80 min

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos: R$100 (inteira)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói