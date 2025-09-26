Tradicional Festa de São Miguel Arcanjo, em Niterói, começa neste sábado(27)

A Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Niterói, realiza nos dias 27, 28 e 29 de setembro, a 17ª Festa de São Miguel Arcanjo. A programação começa neste sábado (27), com a missa dos Santos Arcanjos, às 12 horas, e a missa de São Miguel das Almas, às 17 horas. No domingo (28), será a vez da missa de São Miguel orando pela Paz, às 12 horas, e a missa de São Miguel da véspera, às 17 horas. Já na segunda-feira (29), Dia de São Miguel Arcanjo, as missas serão celebradas às 8h, 12h e 19h. Após a última missa acontece a procissão solene e bênção da nova Guarda de São Miguel Arcanjo.

Responsável pela celebração das missas e pela organização das festividades, o padre João Cláudio Nascimento, destaca alguns momentos especiais da programação deste ano e reforça que todas as celebrações também serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube Missa de São Miguel, permitindo que devotos de todo o Brasil e do exterior participem desse grande momento de fé.

“A programação da festa contará com missas especiais, a primeira procissão solene em honra a São Miguel Arcanjo, que acontecerá após a última missa do dia 29 de setembro, e a bênção da nova Guarda de São Miguel Arcanjo. No pátio da igreja, os devotos também poderão visitar as tendas com itens de devoção, comidas típicas e o tradicional bolo de São Miguel”, conta.

O sacerdote lembra que desde 2008 a Festa de São Miguel se tornou um marco na vida religiosa de Niterói, e que a missa em homenagem ao arcanjo, celebrada uma vez por mês na cidade, atrai fiéis não só de Niterói como de diversos municípios do Rio e até de outros estados.

“A Missa de São Miguel, que é celebrada ininterruptamente todo dia 29 de cada mês há 17 anos, já era reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Niterói, e neste ano, recebeu também o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, passando a integrar o calendário oficial do Estado. Esse reconhecimento reforça a importância da devoção a São Miguel não apenas para a cidade, mas para todo o povo fluminense”, diz o padre ressaltando que esta semana foi sancionada a lei que institui no calendário nacional o Dia de São Miguel Arcanjo, a ser celebrado, anualmente, em 29 de setembro.

Confira a programação:

27/09 – Sábado

12h – Missa dos Santos Arcanjos

17h – Missa de São Miguel das Almas

28/09 – Domingo

12h – Missa de São Miguel orando pela Paz

17h – Missa de São Miguel da véspera

29/09 – Segunda-feira | Dia de São Miguel

8h, 12h e 19h – Missas da Festa de São Miguel Arcanjo

Após a Missa das 19h – Procissão solene e bênção da nova Guarda de São Miguel Arcanjo

Serviço

17ª Festa de São Miguel Arcanjo

Data: 27, 28 e 29 de setembro de 2025

Local: Igreja Nossa Senhora de Fátima

Endereço: Rua Andrade Pinto, 189, Bairro de Fátima - Niterói

Transmissão: Canal do YouTube – Missa de São Miguel