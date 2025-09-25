Primeiro lugar do pódio: Atleta gonçalense conquista três títulos nacionais consecutivos de Jiu-Jitsu

Geovanna Black conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro sem Kimono Kids no último domingo (21) - Foto: Arquivo Pessoal

Geovanna Black conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro sem Kimono Kids no último domingo (21) - Foto: Arquivo Pessoal

Acumulando vitórias em campeonatos de Jiu-Jitsu pelo Brasil e pelo mundo, a atleta gonçalense Geovanna Oliveira, mais conhecida como "Geovana Black", de 14 anos, conquistou seu terceiro título nacional consecutivo no último domingo (21), quando se consagrou campeã do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Sem Kimono com Crianças da Confederação Brasileira de Jiu Jitsu (CBJJ), maior federação de jiu-jitsu do mundo.

A família é grande incentivadora da carreira da adolescente no esporte | Foto: Arquivo Pessoal

Em sua primeira edição, o Campeonato Brasileiro sem Kimono Kids marca um momento histórico no cenário do jiu-jitsu brasileiro. A competição é uma oportunidade única para os jovens atletas se destacarem em uma fase ainda inicial de suas carreiras, em um torneio de altíssimo nível. Além disso, ela amplia o alcance do jiu-jitsu no Brasil, dando ainda mais visibilidade e relevância para as categorias de base, o que é fundamental para o crescimento do esporte. O jiu jitsu sem pano tem feito bastante sucesso internacionalmente e agora está ficando famoso também no Brasil.

Experiente e vitoriosa dentro do esporte, Geovanna conquistou três títulos nacionais consecutivos no esporte, cada um em uma faixa diferente:

- Faixa cinza: Medalha de ouro em 2024 no Campeonato Brasileiro com Kimono;

- Faixa amarela: Medalha de ouro em junho de 2025 no Campeonato Brasileiro com Kimono (no qual se tornou bicampeã);

- Faixa laranja: Medalha de ouro em setembro de 2025 na primeira edição do Campeonato Brasileiro Sem Kimono.

A família também é grande incentivadora da carreira da adolescente no esporte, já que a mãe Bruna Oliveira e o padrasto e professor de Geovanna, Marco Black, são atletas do mesmo esporte.

"Orgulho. Essa é a palavra que melhor define o que sinto. Orgulho e felicidade ao ver minha filha se dedicando tanto. Ela treina todos os dias, compete quase todo fim de semana, e mesmo assim não descuida dos estudos, muitas vezes faz trabalhos de madrugada para dar conta de tudo. Mesmo lesionada, participou do campeonato e treinou a semana inteira, das 14h às 19h30, se preparando com foco total. Ela é esforçada, comprometida, dedicada... e quer levar o jiu-jitsu para a vida. Eu choro, grito, torço, apoio e estou com ela 100%", afirmou Bruna Oliveira, mãe da atleta.



O Campeonato Brasileiro Sem Kimono aconteceu no último domingo (21), na Arena Carioca 1, na Barra da Tijuca.

Início no esporte

Geovanna Black (@geovanna.oliveira_bjj) iniciou no Jiu-jitsu como uma opção de esporte a se fazer, assim como o balé e o judô, que foram rapidamente substituídos pelo amor que a adolescente adquiriu pelo Jiu-jitsu, aos 8 anos. A mãe da atleta, Bruna Oliveira e o padrasto e professor de Geovanna, Marco Black, atuam no mesmo esporte e são grande incentivadores da trajetória da jovem campeã.

O casal, inclusive, está a frente do Projeto Spartanos, nome da equipe de Jiu-jitsu idealizada pelo professor Marco Black, presente em diversas comunidades de São Gonçalo, como Complexo do Salgueiro, Morro do Abacatão, Porto Velho, Covanca e Mutuá. O Projeto social atende, gratuitamente e diariamente, crianças a partir dos 4 anos, sem limite de idade.

Geovanna, que começou a lutar nos campeonatos pequenos em São Gonçalo, agora é multicampeã nacional e internacionalmente. E esse é só o começo de um futuro brilhante dentro do esporte.