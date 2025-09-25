Dom Sarau celebra reconhecimento e realizações em prol da cultura em São Gonçalo

Membros organizaram festa para celebrar os quatro anos do Dom Sarau, no último dia 13 de setembro em salão de festas, no Gradim - Foto: Divulgação/Dom Sarau

De São Gonçalo para o mundo, o Movimento Cultural Internacional Dom Sarau vem consolidando realizações e reconhecimento, fruto das atividades variadas em prol da cultura. Nessa quinta-feira (25), membros desse grupo irão receber na Câmara Municipal da cidade moções de aplausos por todos os projetos colocados em práticas, seja na música, dança, literatura, poesia, teatro e artes plásticas. O coletivo se reúne periodicamente para apresentações presenciais e também para lives, com transmissão ao vivo para diferentes países.

O Dom Sarau é coordenado pela produtora cultural e embaixadora brasileira na Confederação Virtual do Livro, Ligia Helena Carvalho, e conta com cerca de 2 mil filiados. Tanto as atividades on line no exterior, como os encontros presenciais, tem caráter permanente. Entre os meses de Junho, agosto e setembro, o grupo representou o Brasil nas Feiras do Livro de Angola, da Bolívia, e no mês de outubro, haverá nova participação nesse mesma versão de evento que acontecerá em na cidade de Jauja, no Peru.

Próxima live/show será na cidade de Jauja, no Peru | Foto: Divulgação/Dom Sarau

No último dia 13, os membros do coletivo se reuniram no salão Salão Happy Festas, no Gradim, em SG, para celebrar o quarto aniversário. "É muito gratificante completar quatro anos de um movimento cultural internacional como o Dom Sarau, que vem dando voz e sendo inspiração para novos escritores, ajudando os artistas a realizarem seus sonhos de lançarem seus livros. E Com tantas tantas oportunidades, como se apresentar virtualmente no internacional. Sermos homenageados na Câmara Municipal de São Gonçalo, por inciativa do vereador Tião Nanci, autor do projeto, e demais representantes do Legislativo no município, nos dá a esperança de que vale a pena seguir. Existem pessoas comprometidas e que não medem esforços para ajudar a classe artística a seguirem fazendo o que amam", enfatizou Ligia Helena Carvalho.

VI Festival Internacional da Mulher das Letras teve 15 representantes do Dom Sarau | Foto: Divulgação/Dom Sarau

Mulher - A mais recente realização do Dom Sarau, em âmbito internacional, no mundo virtual, foi a participação, pela terceira vez consecutiva, no VI Festival Internacional da Mulher das Letras, realizado Academia Nacional de História e Geografia (Unam), uma universidade do México. Sob a coordenação de Ligia Helena, quinze brasileiras participantes do movimento tiveram participação no evento, realizado no último dia 19.

Na sesão solene que será realizada a partir de 14 horas na Câmara Municipal de São Gonçalo, serão homenageados 42 membros do Dom Sarau. São eles:

•Ligia Helena Carvalho

•Beca Carvalho

•Dan Christovam

•Patricia Schunk

•Rafaella Fragoso

•Fabiano Filho

•Syl Nascimento

•Pedro Garrido

•Carlos Passarelli

•Gessé Viana

•Elisangela Habitar

•Ângela Madureira

•Luciana Soriano

•Ian Medeiros

•Maria do Rosário Caldeira

•Fabiano Jaegger

•Angela Moreira

•Gustavo Araújo

•Ana Luísa Magalhães

•Deyvid soares

•Cristina Andrade

•Carine Lessa

•Priscila Souza

•Décio Machado

•Francisco Brandão

•MC Helinho

•Celeste Souza

•Edison Souza

•JC Gomes

•Milton Machado

•Fabrício Gnomo

•Carlos Henrique

•Wellington Carvalho

•Ilton Santos

•Serginho Soares

•Edu Cigano

•José Terra

•Esther Fontoura

•Deise Pontes

•Álvaro Matheus

•Silvana dos Anjos

• Gelson da Silva Ribeiro