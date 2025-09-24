Festival em Piratininga leva rock e churrasco para a Praça do Descobrimento

A Praça do Descobrimento, em Piratininga, Niterói, recebe pela primeira vez o BBQ da Região Oceânica. Entre sexta (26) e domingo (28), acontece o festival, que une comida de rua, música e muita diversão ao ar livre. A entrada é franca.

A programação reúne food trucks especializados em churrasco artesanal, petiscos e cerveja. Com realização da Fire Ox e da Associação de Food Trucks de Niterói e apoio da 4 Cantos Câmbio e Turismo, o evento deve retornar para outras edições.

A programação inclui atividades para crianças, com o grupo Violúdico e o grupo Lekolé. Entre os destaques musicais, o festival traz as bandas Brasília, Radial 80, Banda W, Bloody Mary e covers de Tina Turner e Amy Winehouse. As atividades começam às 16h na sexta (26) e às 12h no sábado (27) e no domingo (28).

Confira a programação completa:

- Sexta-feira, 26 de setembro:

19h e 20h30 - Banda Brasília

- Sábado, 27 de setembro:

14h30 - Banda Radial 80

16h - Grupo Violúdico

19h30 - “Os Imortais” tributo à Tina Turner

21h - “Os Imortais” tributo à Amy Winehouse

- Domingo, 28 de setembro:

14h - Banda W

15h30 - grupo Lekolé

19h30 e 21h - Bloody Mary