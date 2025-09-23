Primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica imuniza mais de 52 mil cães e gatos em São Gonçalo

A primeira etapa da vacinação antirrábica para cães e gatos em São Gonçalo vacinou 52.297 animais, no último sábado (20), o que representa 43,58% do público estimado para as duas etapas. A segunda fase da campanha vai acontecer no dia 25 de outubro. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2025 é vacinar cerca de 120 mil animais ao todo na cidade.

Neste primeiro dia foram vacinados 40.635 cães e 11.662 gatos o que corresponde a 45,2% do público-alvo estimado para os caninos e 38,9% da meta estabelecida para felinos. A adesão da população foi considerada positiva pelo diretor da Vigilância Ambiental, Marcelo Lima. Ele acredita que a campanha vai atingir mais de 80% da meta de vacinação.

“A resposta da população foi bastante satisfatória. Mas ainda terá a segunda etapa para ampliar a cobertura e garantir a segurança de todos, inclusive dos seres humanos, já que a raiva é uma zoonose com alta letalidade. Temos o compromisso com a prevenção de uma doença que, embora controlada no Brasil, ainda representa risco em áreas com baixa cobertura vacinal. Vale lembrar que esta vacina deve ser aplicada anualmente e é uma responsabilidade dos tutores”, explicou Marcelo.

A ação contou com 69 pontos de vacinação distribuídos em mais de 40 bairros e com a participação de mais de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, além de voluntários capacitados. Na segunda etapa, outros locais da cidade receberão a campanha de imunização contra a raiva.

Os protetores de animais que possuem o Número de Cadastro Municipal (Nucam) podem ligar para (21) 3195-5198, ramal 1008, para a marcação da equipe que fará a imunização dos animais nas residências.

Para os gonçalenses que perderem as datas da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, após a segunda etapa, a partir do dia 27 de outubro, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.