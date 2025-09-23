Cine Henfil divulga programação do próximo final de semana

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para uma imersão no melhor do cinema nacional. Entre os dias 26 de setembro a 28 de setembro, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

Destaque para Paterno, A Nação Que Não Esperou por Deus, Os Enforcados, M, O vampiro de Dusseldorf e O Último Azul. Para o público infantil, os destaques ficam por conta da animação Tromba Trem e Kayara - A princesa Inca.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 26/09 (sexta-feira)

19h - Paterno:

Sérgio vive um eterno conflito com a herança moral de seu pai, e convive com a frustração pela distância de seu filho.

Classificação: 14 anos

Dia 27/09 (sábado)

15h - Tromba Trem:

O Filme acompanha o divertido elefante Gajah depois que ele se torna uma celebridade da noite para o dia. Mas seus status de estrela rapidamente acabam quando ele se torna o principal suspeito em um misterioso desaparecimento. Agora o pobre elefante precisará correr contra o tempo para limpar seu nome e provar sua inocência.

Classificação: Livre

17h - A Nação Que Não Esperou por Deus:

O documentário gira em torno da tribo indígena Kadiwéu que vive no Mato Grosso do Sul. A diretora visitou a tribo primeiramente em 1999 para gravar outro filme e agora em 2013/2014. Nesses quase 15 anos, a luz elétrica, a televisão e as igrejas evangélicas chegaram ao local, além da luta de terra dos Kadiwéu contra os pecuaristas. A intenção é analisar os diferentes caminhos da tribo perante os acontecimentos.

Classificação: Livre

Os Enforcados:

Um thriller tragicômico sobre um casal que decide cometer um único crime | Foto: Divulgação

Em Os Enforcados, Regina e Valerio estão felizes no relacionamento e levam uma vida descontraída na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas desde a morte do pai de Valerio, o maior mafioso da cidade, eles procuram se afastar do negócio da família. Mas uma atitude perigosa coloca o casal em um universo de corrupção sem volta.

Classificação: 18 anos

Dia 28/09 (domingo)

15h - Kayara - A princesa Inca

Uma jovem garota sonha em se juntar ao grupo de mensageiros do Império Inca, composto somente por homens. Ela desafia tradições e normas de gênero para perseguir sua ambição contra todas as probabilidades.

Classificação: Livre

17h – M, O vampiro de Dusseldorf:

Franz Becker é um assassino em série de crianças, que se aproxima das suas vítimas enquanto assobia sempre uma mesma música. Depois de diversos desaparecimentos e mortes, a cidade se torna um caos e é tomada pelo frenesi da investigação policial, enquanto o criminoso vive uma vida simples e normal. A única evidência nas investigações são cartas escritas à mão, enviadas pelo próprio assassino para os jornais. A cobertura da imprensa, a ação de vigilantes e a pressão política acabam por atrapalhar o trabalho dos policiais. Na caçada ao homem desconhecido, diante da ineficácia dos esforços institucionais, os bandidos da cidade resolvem fazer justiça com as próprias mãos, já que a constante vigilância da polícia tem atrapalhado as atividades da máfia local. Um conjunto de forças, então, entra em alerta e passa a procurar implacavelmente o assassino.

Classificação: 12 anos

19h - O Último Azul:

Em O Último Azul, um Brasil distópico possui uma política de exílio forçado contra seus idoso. A ideia é permitir que os jovens possam produzir sem se preocupar com os mais velhos, assim, o governo transfere esse grupo para colônias habitacionais onde eles possam "desfrutar" de seus últimos dias de vida. Entra em cena Tereza, uma mulher de 77 anos que mora numa cidade industrializada na Amazônia. Quando chega sua hora e ela recebe um chamado do governo para abandonar sua casa e residir na colônia, Tereza deseja realizar seu último desejo antes de ser compulsoriamente expulsa de seu lar e enviada para longe. Ela, então, embarca numa viagem pelos rios e afluentes da região, sem imaginar que essa viagem mudará o rumo de sua vida para sempre.

Classificação: 14 anos