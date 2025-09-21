Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de vascaíno no RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste domingo (21), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à localização de Everton Oliveira da Silva, vulgo “Porrozinho”, de 31 anos e Lucas Machado de Jesus, vulgo “LC”, de 29. Os dois, segundo a polícia, estão envolvidos na morte do torcedor vascaíno, Rodrigo José da Silva Santana, de 36 anos, baleado em uma briga de torcidas na noite do dia 11 de setembro, na Rua João Vicente, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, outro torcedor, J.G.B, foi atingido no pé. Os dois já são considerados foragidos da Justiça.

No dia do crime, 11/09/2025, havia um jogo entre o Vasco x Botafogo, pelo Copa do Brasil, e torcedores do Flamengo se organizaram, em comunhão de ações e desígnios, de modo furtivo já que não ostentavam camisas ou bandeiras do time, buscando a dissimulação, unicamente para atacar, com rojões, bombas e armas de fogo, outros torcedores do Vasco, que se concentraram próximo à estação de trem de Oswaldo Cruz para então se dirigirem ao bairro do Méier, onde passariam a ser escoltados por policiais do BEP. Neste confronto, Rodrigo José Santana acabou sendo baleado na cabeça em uma emboscada. Ele chegou a ser levado para uma unidade de atendimento da região, mas não resistiu.

Na manhã deste sábado (20), policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram, uma operação para cumprir mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no crime. A ação aconteceu em bairros das zonas Norte e Oeste. Oito envolvidos, todos integrantes de uma mesma torcida organizada, foram presos.

Thiago Faria da Silva Trovão, vulgo “Monstrinho”, de 26 anos, o qual estava usando tornozeleira eletrônica, segundo as investigações da DHC, teria sido o responsável pelos tiros fatais, que atingiram Rodrigo José. E os tiros que atingiram a outra vítima no pé, teriam sido disparados por Everton Oliveira da Silva, vulgo “Porrozinho”.

Contra os dois envolvidos, ainda em liberdade, “LC”, e “Porrozinho”, que possui passagens pelo sistema prisional, em maio de 2018, pelo crime de Estatuto do Desarmamento, (manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo de uso restrito), foi expedido um Mandado de Prisão, pela 3ª Vara Criminal da Capital, Espécie de prisão: Temporária, pelos crimes de Homicídio Consumado e Homicídio Tentado.

Assim sendo, DHC, solicita que quem tiver informações sobre a localização dos dois envolvidos na morte Rodrigo José da Silva Santana, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido