Com música e gastronomia, Festival da Primavera colore Icaraí a partir desta sexta (19)

A chegada da estação mais florida do ano será celebrada em grande estilo em Niterói. Entre esta sexta (19) e domingo (21), a Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, será palco do Festival da Primavera, evento que reúne música, teatro, recreação infantil e a melhor gastronomia sobre rodas, em uma verdadeira festa para toda a família.

Organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói (ATRUF), o festival promete transformar a praça em um ponto de encontro cultural, com apresentações para todos os públicos e uma diversidade de sabores oferecidos pelos food trucks.

A programação traz atrações que vão do pop rock ao samba, passando pelo teatro infantil e atividades inclusivas. Entre os destaques, estão o show da banda Bloody Mary, a apresentação da trupe Violúdico e os espetáculos do projeto Os Imortais, com Valério Araújo cantando Cazuza e Nino Russo interpretando Renato Russo.

O domingo (21) será dedicado às famílias, com recreação do grupo Criart voltada para crianças atípicas, a peça infantil Lekolé, além dos shows de Pedro Ivo e da roda de samba Resenha do Carvalhal para encerrar a festa em grande estilo.

Mais do que celebrar a primavera, o festival valoriza a convivência, a cultura local e a inclusão, reunindo gerações em torno de boa música, alegria e sabores marcantes. A entrada é franca e a programação começa às 16h na sexta-feira (19) e às 10h no sábado e no domingo.

Confira a programação:

Sexta (19/09):

18h30 – Bloody Mary

Sábado (20/09):

10h – Abertura

13h – Criart – Recreação para crianças atípicas

15h30 – Violúdico (atração infantil)

18h30 – Os Imortais – Valério Araújo canta Cazuza

20h30 – Os Imortais – Nino Russo canta Renato Russo

Domingo (21/09):

11h30 – Pedro Ivo

14h30 – Criart – Recreação para crianças atípicas

15h30 – Lekolé (peça infantil)

18h30 – Resenha do Carvalhal