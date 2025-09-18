Acadêmicos de Niterói apresenta samba-enredo 2026 em feijoada neste domingo, 21

O samba-enredo da escola de samba no próximo Carnaval será sobre o presidente Lula - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert PR

O samba-enredo da escola de samba no próximo Carnaval será sobre o presidente Lula - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert PR

Será com uma grande festa que a Acadêmicos de Niterói fará o lançamento oficial do seu carnaval de 2026. Estreando no grupo especial, a azul e branca da cidade sorriso promove uma feijoada neste domingo, 21 de setembro, a partir das 14h, na quadra localizada no Clube Fluminensinho.

A escola fará a apresentação oficial dos seus segmentos, a coroação da rainha de bateria Vanessa Rangeli e o grande lançamento do seu samba-enredo em homenagem ao Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Toda festa será embalada pela bateria “Cadência de Niterói”, comandada pelo Mestre Branco Ribeiro.

O samba, em homenagem ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi composto pelos compositores Teresa Cristina, André Diniz, Paulo Cesar Feital, Fred Camacho, Junior fionda, Arlindinho, lequinho, Thiago Oliveira e Tem-tem Jr. O evento terá como entrada 1kg de alimento não-perecível, que será doado a instituição "Casa Atípica", localizada em Niterói.

A Acadêmicos de Niterói abrirá os desfiles do Grupo Especial em 2026 com o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", desenvolvido pelos enredista Igor Ricardo e o carnavalesco Tiago Martins.

Serviço

Feijoada da Acadêmicos de Niterói

Dia: 21 de setembro de 2025

Horário: 14h

Entrada: 1kg de alimento não-perecível

Feijoada: R$25,00

Local: Quadra da escola – Rua Xavier Brito, 22 – Niterói – Clube Fluminensinho.