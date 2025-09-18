Diney faz show na Rádio Mania e fala sobre carreira e futuro

De Marechal Hermes para o mundo. O estúdio mais moderno do Brasil, da Rádio Mania, recebeu, nesta quinta-feira (18), o cantor e compositor Diney. Autor de grandes sucessos da cena musical, o artista falou sobre sua carreira e agitou o público cantando por mais de uma hora.

Em um bate-papo sobre sua trajetória, o cantor Diney revelou que começou a escrever suas primeiras canções ainda na adolescência, inspirado pelo grupo de pagode do irmão mais velho. “Eu saí para jogar bola e acabei assistindo a uma audição do grupo. Fiquei encantado com aquelas vozes, principalmente a do Riquinho, do grupo Alysson. Ali despertou em mim esse desejo de viver da música. Foi amor à primeira vista”, relembra.

Hoje, com mais de duas décadas de carreira, ele é dono de um grande repertório, que conta com centenas de composições gravadas com Péricles, Belo, Ferrugem, Mumuzinho, Diogo Nogueira e até Caetano Veloso. Mas, se inicialmente sua força estava principalmente nas letras, atualmente ele se dedica inteiramente ao seu lado intérprete. “Tenho vivido 24 horas por dia para a minha voz. Continuo compondo, mas a dedicação total é no meu trabalho como cantor”, explicou.

Durante entrevista, o artista revelou a expectativa para seu primeiro show com mais de uma hora de músicas autorais. “Separei meus grandes sucessos e também algumas músicas inéditas nas quais acredito bastante. Esse projeto está sendo lançado hoje na Rádio Mania”, contou com entusiasmo.

Enquanto segue se firmando como uma das grandes referências do samba e do pagode, Diney vai colecionando fãs. É o caso de Emely e Ana Maria, ambas de 27 anos, que saíram de São Paulo para prestigiar o show do cantor no Rio.

Fãs viajaram de São Paulo até Niterói para prestigiar o cantor | Foto: Divulgação

Mesmo com a distância, elas não hesitaram em enfrentar horas de viagem. “Fizemos seis horas de ônibus só para estar aqui. Viemos para prestigiar ele de perto, porque é um momento importante”, afirmam. E, apesar de morarem em São Paulo, garantem que acompanham Diney onde quer que ele se apresente. “Onde ele estiver, a gente vai estar. Se for no Rio, estamos aqui. Se fosse em São Paulo, também iríamos. Não podemos ir para outro país, mas seguimos fiéis”, disseram, entre sorrisos.