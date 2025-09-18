Teatro Municipal celebra os 135 anos de São Gonçalo

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo preparou uma programação cultural especial para este fim de semana no Teatro Municipal George Savalla Gomes. O grande destaque é a comemoração dos 135 anos da cidade, que acontece no dia 22 de setembro, mas será iniciada nesta sexta-feira (19), às 19h, com um espetáculo gratuito da Orquestra Municipal de São Gonçalo. A apresentação terá entrada franca e classificação livre, oferecendo ao público uma noite emocionante em homenagem à história e a identidade gonçalense.

Além da celebração do aniversário da cidade, o teatro recebe, no sábado (20), duas sessões do espetáculo “O Mágico de Oz”, uma releitura encantadora do clássico assinada por Giselle Santyago, que mistura teatro, dança e uma trilha sonora vibrante. A primeira sessão acontece às 15h e a segunda às 17h30, com ingressos disponíveis no Sympla por R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Já no domingo (21), às 19h, o palco será tomado pela dança no espetáculo “Faces do Feminino”, apresentado por alunas e professoras do Espaço Artístico Simone Rosa, que exploram diferentes linguagens artísticas como dança do ventre, danças étnicas, folclores e tribal fusion. Os ingressos também estão à venda pelo Sympla.

Com uma agenda que une música, teatro e dança, São Gonçalo celebra seus 135 anos valorizando a cultura e convidando a população a participar das comemorações e espetáculos que fortalecem a identidade artística da cidade.