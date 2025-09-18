Academia Natural agita a Praia de Icaraí com atividades gratuitas
Projeto Academia Natural volta às areias de Icaraí com uma programação imperdível
A orla de Icaraí será, mais uma vez, palco de uma programação vibrante do projeto Academia Natural. Neste fim de semana (21 e 22), quem passar pela Praia de Icaraí vai poder participar de uma série de atividades gratuitas que estimulam a integração e o bem-estar, sempre com muito espírito comunitário.
A programação acontece em frente à Rua Belisário Augusto e é uma excelente oportunidade para praticar esportes e se divertir ao ar livre. Para garantir a participação, basta acessar o link disponível na bio do perfil do Instagram @academia.natural. O Academia Natural é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL).
“A Academia Natural já é uma tradição em nossa cidade. Mais do que incentivar a prática de atividades físicas, o projeto promove saúde, qualidade de vida e fortalece a integração em um dos cenários mais bonitos de Niterói", afirma Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.
SERVIÇO
Academia Natural
Data: 21 e 22 de setembro
Local: Praia de Icaraí
Endereço: Em frente à Rua Belisário Augusto
Programação
SÁBADO – 21/09 (Manhã de Energia)
09h00 – Funcional
09h40 – Abdominal e Alongamento
10h20 – Funcional
11h00 – Abdominal e Alongamento
11h30 – Encerramento
DOMINGO – 22/09 (Festival de Movimento)
07h30 – Yoga (com X Fusion), Bike (com X Fusion), Kickboxing, Altinha
09h50 – Dança (com X Fusion)
10h30 – Funcional, Bike (com X Fusion), Kickboxing, Altinha
11h10 – Abdominal e Alongamento
11h40 – Bike (com X Fusion)