Academia Natural agita a Praia de Icaraí com atividades gratuitas

A orla de Icaraí será, mais uma vez, palco de uma programação vibrante do projeto Academia Natural. Neste fim de semana (21 e 22), quem passar pela Praia de Icaraí vai poder participar de uma série de atividades gratuitas que estimulam a integração e o bem-estar, sempre com muito espírito comunitário.

A programação acontece em frente à Rua Belisário Augusto e é uma excelente oportunidade para praticar esportes e se divertir ao ar livre. Para garantir a participação, basta acessar o link disponível na bio do perfil do Instagram @academia.natural. O Academia Natural é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói (SMEL).

Leia também:

Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia a golpistas

Filipe Luís escolhe empresário e volta a negociar renovação com o Flamengo

“A Academia Natural já é uma tradição em nossa cidade. Mais do que incentivar a prática de atividades físicas, o projeto promove saúde, qualidade de vida e fortalece a integração em um dos cenários mais bonitos de Niterói", afirma Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.

SERVIÇO

Academia Natural

Data: 21 e 22 de setembro

Local: Praia de Icaraí

Endereço: Em frente à Rua Belisário Augusto

Programação

SÁBADO – 21/09 (Manhã de Energia)

09h00 – Funcional

09h40 – Abdominal e Alongamento

10h20 – Funcional

11h00 – Abdominal e Alongamento

11h30 – Encerramento

DOMINGO – 22/09 (Festival de Movimento)

07h30 – Yoga (com X Fusion), Bike (com X Fusion), Kickboxing, Altinha

09h50 – Dança (com X Fusion)

10h30 – Funcional, Bike (com X Fusion), Kickboxing, Altinha

11h10 – Abdominal e Alongamento

11h40 – Bike (com X Fusion)