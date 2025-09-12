Bailarinos com deficiência de Niterói levam show inclusivo e interativo à Baixada

Mais do que um show, uma experiência sensorial única, humanista e inovadora. No mês em que se celebra a luta da pessoa com deficiência, o espetáculo “Sentir”, do renomado Grupo Inclusivo de Dança Expressar, de Niterói, atravessará a Baía de Guanabara via ponte para levar ao Teatro Firjan Sesi Duque de Caxias neste sábado, dia 13 de setembro, não somente uma apresentação a ser assistida, que começa às 19h, mas também dinâmicas interativas com o público, que experimentará a condição de PCD, a partir das 18h. A proposta inclui um breve circuito em cadeira de rodas, óculos de realidade virtual simulando o ponto de vista de um autista e ainda uma coreografia sem música, conforme a percepção de um deficiente auditivo.

Fundado na Cidade Sorriso há cinco anos, o Grupo Expressar conta com sete bailarinos, sendo cinco com deficiências diversas, e já subiu em palcos importantes, como os teatros municipais do Rio, de São Gonçalo e de Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos e no Teatro Popular Oscar Niemeyer. Seus fundadores são os experientes coreógrafos Thayrine Mesquita e Daniel Rangel. Contudo, é a primeira vez que promovem essa dinâmica inclusiva especial, que convida a plateia a chegar uma hora antes da apresentação e mergulhar no universo da deficiência. A atração terá apresentação única, entrada gratuita e classificação livre. O teatro fica na Rua Arthur Neiva 100, Centro - Duque de Caxias.

“Os espectadores terão a oportunidade de vivenciar alguns desafios cotidianos enfrentados por pessoas com deficiência. Essa experiência busca ampliar a percepção, despertar empatia e fortalecer o olhar para a inclusão”, garante Thayrine. “Mais do que um aquecimento, essa atividade prepara cada pessoa para mergulhar no universo PCD e convida à reflexão sobre convivência, acessibilidade, inclusão e respeito à diversidade”.

Despertar empatia, provocar reflexões e aproximar realidades invisibilizadas são objetivos do espetáculo “Sentir”, que vai ao encontro do lema do Grupo Expressar: dança que transcende, sensibilidade que une. A companhia, aliás, está com a agenda cheia: dias 20 e 26, apresenta em Niterói e São Gonçalo, respectivamente, o show “Relações”, o qual já esteve em cartaz no ano passado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dentre outros palcos, com sucesso.

“Os bailarinos do Grupo Inclusivo de Dança Expressar utilizam a dança como forma de comunicação, transcendendo barreiras e revelando suas histórias pessoais. A performance permite que as pessoas sintam, por meio de simulações e interações, o que significa viver com especificações físicas e sociais”, conta Daniel. O projeto é realizado por meio da Mostra de Processos Cênicos Firjan Sesi, contemplado pelo Edital Mosaico Rio.

Leia também:

São Gonçalo lança carteirinha digital para servidores

Flim 2025: Editoras de Maricá destacam força da literatura regional no evento