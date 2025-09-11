Porto da Pedra abre inscrições para audição da Comissão de Frente para Carnaval 2026

Inscrições devem ser realizadas previamente e estão abertas para homens e mulheres maiores de 18 anos - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

Nos preparativos para os desfiles de 2026, a Unidos do Porto da Pedra abriu as inscrições para fazer parte da Comissão de Frente no próximo Carnaval. No dia 24 de setembro, às 19h, a escola de samba gonçalense receberá candidatos para uma seleção conduzida pela coreógrafa Aline Kelly.

As inscrições devem ser realizadas previamente e estão abertas para homens e mulheres maiores de 18 anos. Segundo a escola, a proposta para o próximo ano é dar "um novo significado" com o primeiro elemento de contato do público com o a escola no sambódromo.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo e-mail alinek.coreografa@gmail.com ou pelo WhatsApp (21) 97928-8725. Para garantir a participação, é necessário informar nome, idade e telefone.

Com o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, desenvolvido por Mauro Quintaes e Diego Araujo, o Porto da Pedra levará para a Sapucaí uma reflexão sensível sobre resistência, coragem e humanidade. A Comissão de Frente terá a missão de dar corpo e movimento à primeira impressão dessa história, abrindo caminho para o Tigre mostrar sua garra em 2026.