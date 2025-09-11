Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Porto da Pedra abre inscrições para audição da Comissão de Frente para Carnaval 2026

Seleção para integrar ala da escola de samba gonçalense acontece no próximo dia 24 de setembro; inscrições devem ser realizadas previamente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de setembro de 2025 - 18:42
Inscrições devem ser realizadas previamente e estão abertas para homens e mulheres maiores de 18 anos
Nos preparativos para os desfiles de 2026, a Unidos do Porto da Pedra abriu as inscrições para fazer parte da Comissão de Frente no próximo Carnaval. No dia 24 de setembro, às 19h, a escola de samba gonçalense receberá candidatos para uma seleção conduzida pela coreógrafa Aline Kelly.

As inscrições devem ser realizadas previamente e estão abertas para homens e mulheres maiores de 18 anos. Segundo a escola, a proposta para o próximo ano é dar "um novo significado" com o primeiro elemento de contato do público com o a escola no sambódromo.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo e-mail alinek.coreografa@gmail.com ou pelo WhatsApp (21) 97928-8725. Para garantir a participação, é necessário informar nome, idade e telefone.

Com o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, desenvolvido por Mauro Quintaes e Diego Araujo, o Porto da Pedra levará para a Sapucaí uma reflexão sensível sobre resistência, coragem e humanidade. A Comissão de Frente terá a missão de dar corpo e movimento à primeira impressão dessa história, abrindo caminho para o Tigre mostrar sua garra em 2026.

