Cine Henfil divulga programação da semana de 12 de setembro a 14 de setembro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para uma imersão no melhor do cinema nacional. Do dia 12 a 14 de setembro, o Cine Henfil será palco de uma programação especial para toda a família.

Os filmes em cartaz incluem Um Lobo entre os Cisnes, Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta e A Luneta do Tempo. A programação traz ainda a tradicional sessão de clássicos do cinema, que exibe Nosferatus, de Friedrich Murnau.

Para o público infantil, os destaques ficam por conta da animação Ainbo - A Guerreira da Amazônia e da divertida produção Looney Tunes: O Dia em que a Terra Explodiu.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 12/09 (sexta-feira)

19h - Um Lobo entre os Cisnes:

A história de Thiago Soares, um garoto pobre do subúbio do Rio de Janeiro que se descobre na dança e vira bailarino do Royal Ballet em Londres.

Classificação: 18 anos

Dia 13/09 (sábado)

15h – Ainbo - A Guerreira da Amazônia:

Ainbo é uma jovem indígena que precisa lutar contra a maldade das pessoas que querem destruir sua aldeia.

Classificação: Livre

17h - Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta:

É um documentário que mergulha na vida e na luta de Davi Kopenawa Yanomami, líder indígena e xamã do povo Yanomami. O filme explora o pensamento de Kopenawa sobre a preservação da Amazônia, sua ancestralidade e a cosmologia de seu povo, apresentando reflexões profundas sobre a crise climática e as transformações impostas pelo "povo da mercadoria".

Classificação: Livre

19h - A Luneta do Tempo

Lampião, sempre acompanhado por sua amada Maria Bonita, lidera seu bando pelo sertão de Pernambuco, enfrentando a polícia local. Seu principal antagonista é Antero Tenente, que foi abandonado preso e de cabeça pra baixo pelo bando de Lampião. Esta disputa permanece com o passar dos anos, quando o filho de Antero torna-se adulto e não aceita qualquer provocação à imagem do pai ou a simples menção a algo que lembre Lampião e seus cangaceiros.

Classificação: 12 anos

Dia 13/09 (domingo)

Looney Tunes: O Dia que a Terra Explodiu:

Gaguinho e Patolino lideram uma batalha contra alienígenas. Os personagens do clássico desenho se tornam a maior e única esperança da Terra diante de uma invasão extraterrestre, tornando-se heróis quando suas trapalhadas dentro de uma fábrica de chicletes do bairro revelam uma tentativa secreta de controle mental alienígena. Lutando contra os inimigos mais improváveis para acabar com o plano secreto de dominação das criaturas, os dois precisam encarar outro desafio: conviverem de forma tranquila sem enlouquecerem um ao outro. Contra todas as expectativas, Gaguinho e Patolino precisam salvar o mundo de uma ameaça aterrorizante, criando o próprio plano infalível nessa aventura hilária e perigosa.

Classificação: Livre

17h – Sessão Clássicos do Cinema: Nosferatu de Friedrich Murnau:

Hutter, agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico cujo proprietário é o excêntrico conde Graf Orlock, que na verdade é um milenar vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, Alemanha, espalhando o terror na região. Curiosamente quem pode reverter esta situação é Ellen, a esposa de Hutter, pois Orlock está atraído por ela.

Classificação: 12 anos

