Músico gonçalense busca por baixo roubado na zona norte do Rio

Ricardo conta que o baixo roubado fazia parte de sua vida há mais de duas décadas, e que o instrumento já é considerado uma raridade por não ser mais fabricado - Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ Enzo Britto/ Redes Sociais

A cena musical carioca tem se unido em uma onda de solidariedade após o roubo do baixo do músico Ricardo Wagner Guimarães Cordeiro, conhecido como Ricardo Cordeiro, de 45 anos. Desde o episódio, artistas, colegas de profissão e fãs têm feito campanhas nas redes sociais na tentativa de recuperar o instrumento, que além do alto valor financeiro carrega uma carga afetiva imensurável para o artista.

O crime aconteceu na sexta-feira, 29 de agosto, quando Ricardo e outros músicos seguiam de Copacabana, onde haviam gravado, para Nilópolis, onde fariam um show com o cantor Tiee. O grupo estava em uma van com 11 pessoas, incluindo um segurança particular, transportando dois baixos, instrumentos de percussão e equipamentos de filmagem.

Na altura da Avenida Martin Luther King, em Tomás Coelho, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o veículo. Um deles assumiu o volante armado e, depois de dirigir por alguns minutos, obrigou os músicos a descerem da van ainda em movimento.

“O segurança que estava com a gente percebeu que outras duas motos, com dois homens em cada, estavam escoltando a van. Então seguimos todos quietos por uns quatro minutos, até que o que estava dirigindo a van falou que não ia parar, mas que era pra gente descer do carro. Um baixo que estava no meu colo eu consegui pegar, mas o que estava em baixo do banco foi junto com a Van, assim como os equipamentos de filmagens e um instrumento de percussão”, contou o músico. A van, que era alugada, não foi localizada até hoje.

Ricardo conta que o baixo roubado fazia parte de sua vida há mais de duas décadas, e que o instrumento já é considerado uma raridade por não ser mais fabricado. “É um baixo Warwick 5 cordas, modelo FNA. Ele não é mais fabricado, então além do valor em espécie, tem o valor sentimental”.

Filho de maestro e músico militar, Ricardo cresceu em São Gonçalo e começou a estudar baixo aos 14 anos, inicialmente tocando em igrejas. Aos 19, já acompanhava artistas consagrados, como o cantor gospel Marquinhos Gomes. Em 2005, passou a integrar a banda de Alcione, com quem tocou por mais de 15 anos, viajando o mundo. Trabalhou ainda na TV Globo, em programas como The Voice e Estrela da Casa, até o ano passado, e atualmente acompanha diferentes músicos da cena nacional, é professor de música e pastor evangélico.

Quem tiver informações sobre a localização do instrumento pode repassar ao Disque Denúncia, através do 2253-1177. Você não precisa se identificar.