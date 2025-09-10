Músico gonçalense busca por baixo roubado na zona norte do Rio
Ricardo Cordeiro foi roubado quando seguia em uma Van de Copacabana para Nilópolis, junto de outros artistas, para fazer um show
A cena musical carioca tem se unido em uma onda de solidariedade após o roubo do baixo do músico Ricardo Wagner Guimarães Cordeiro, conhecido como Ricardo Cordeiro, de 45 anos. Desde o episódio, artistas, colegas de profissão e fãs têm feito campanhas nas redes sociais na tentativa de recuperar o instrumento, que além do alto valor financeiro carrega uma carga afetiva imensurável para o artista.
O crime aconteceu na sexta-feira, 29 de agosto, quando Ricardo e outros músicos seguiam de Copacabana, onde haviam gravado, para Nilópolis, onde fariam um show com o cantor Tiee. O grupo estava em uma van com 11 pessoas, incluindo um segurança particular, transportando dois baixos, instrumentos de percussão e equipamentos de filmagem.
Na altura da Avenida Martin Luther King, em Tomás Coelho, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o veículo. Um deles assumiu o volante armado e, depois de dirigir por alguns minutos, obrigou os músicos a descerem da van ainda em movimento.
“O segurança que estava com a gente percebeu que outras duas motos, com dois homens em cada, estavam escoltando a van. Então seguimos todos quietos por uns quatro minutos, até que o que estava dirigindo a van falou que não ia parar, mas que era pra gente descer do carro. Um baixo que estava no meu colo eu consegui pegar, mas o que estava em baixo do banco foi junto com a Van, assim como os equipamentos de filmagens e um instrumento de percussão”, contou o músico. A van, que era alugada, não foi localizada até hoje.
Ricardo conta que o baixo roubado fazia parte de sua vida há mais de duas décadas, e que o instrumento já é considerado uma raridade por não ser mais fabricado. “É um baixo Warwick 5 cordas, modelo FNA. Ele não é mais fabricado, então além do valor em espécie, tem o valor sentimental”.
Filho de maestro e músico militar, Ricardo cresceu em São Gonçalo e começou a estudar baixo aos 14 anos, inicialmente tocando em igrejas. Aos 19, já acompanhava artistas consagrados, como o cantor gospel Marquinhos Gomes. Em 2005, passou a integrar a banda de Alcione, com quem tocou por mais de 15 anos, viajando o mundo. Trabalhou ainda na TV Globo, em programas como The Voice e Estrela da Casa, até o ano passado, e atualmente acompanha diferentes músicos da cena nacional, é professor de música e pastor evangélico.
Quem tiver informações sobre a localização do instrumento pode repassar ao Disque Denúncia, através do 2253-1177. Você não precisa se identificar.