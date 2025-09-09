Homem apontado pela polícia como líder do tráfico em MG é preso no Rio (vídeo)

Após trabalho de inteligência envolvendo policiais da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/SEPM), do 27º BPM (Santa Cruz) e da Divisão de Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais/MG, após informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), foi preso, na tarde desta segunda-feira (08), em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, Hamilton Pereira Alves, o Tibira, apontado pela polícia como membro de facção criminosa Comando Vermelho (CV) e considerado pelo sistema carcerário de Minas Gerais de Alta periculosidade

Investigações dão conta de que Tibira atua como chefe do tráfico de drogas no Morro Alto, no município de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é apontado como o principal responsável pelas mortes de membros de facções rivais, causadas pelas disputas pelo domínio de locais de vendas de drogas na região. Além disso, teria um impasse com seu antigo e ex-gerente geral, Robson Nogueira Ramos, vulgo Lobão, o qual sofreu diversas tentativas de morte por parte de Tibira, acalorando o conflito local entre facções.

Segundo as investigações, Tibira atuava no comércio ilegal de armamentos e drogas entre Minas Gerais e traficantes do Comando Vermelho no Rio, fornecendo armas e envio de drogas para integrantes das principais facções criminosas do estado de MG, e supostamente, negociava com grupo paramilitares (milícia) da região. Seu domínio territorial compreende entre as Ruas Ana Maria da Cruz, até a estação do Trevo do Morro Alto, no Curumim.





Momento da prisão de "Tibira", no Rio de Janeiro Divulgação/Disque Denúncia-RJ

Diante dos fatos, o foragido foi levado à 43ª DP (Sepetiba), onde foi confirmado em seu desfavor dois mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Vespasiano, sendo uma com Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, pelo crime de Homicídio Qualificado, Pena restante: 12 ano(s) 15 mês(es) 0 dia(s). Regime Prisional: Fechado e outro com Espécie de prisão: Por condenação transitada em julgado, pelo crime de Organização Criminosa e Tráfico de drogas, Condenação: 19 ano(s) 8 mês(es) 0 dia(s), Regime Prisional: Fechado, estando segundo a justiça de MG, atualmente, cumprindo o regime semiaberto, na modalidade de Prisão Albergue Domiciliar (PAD). Posteriormente, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça de Mias Gerais.

Assim, O SSI/SEPM, seguem em diligências para prender criminosos de outros estados homiziados no Rio de Janeiro, e pede que quem tiver informações sobre a sua localização, entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido